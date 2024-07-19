Пошли третьи сутки: в Днепре самый длинный дом в городе до сих пор без света из-за аварии

Проблему до сих пор не удалось решить.

На днях в Днепре фиксировали массовые возгорания трансформаторов, установленных во дворах домов. Сообщалось, об аварийных ситуациях на Запорожском шоссе, Филиппа Орлика, проспекте Героев, а также поселке Мирном.

В частности, самый длинный дом в городе до сих пор без нормального электроснабжения. Свет исчез двое суток назад, и по состоянию на сегодняшний день лишь часть квартир заживлены, сообщают в Общественном совете Днепра.

Обращения жителей направлены в компанию ДТЭК «для реагирования и принятия всех необходимых мер по восстановлению электроснабжения в указанных домах».

Впрочем, когда удастся вернуть свет, неизвестно.

Проблемы с электроэнергией наблюдаются по всему городу, потому ремонтные бригады не успевают на вызовы. Среди других проблем, о которых сообщают жители Днепра, отсутствие электричества в части дома или периодическая «светомузыка».

Жалобы поступают от жителей проспекта Поля, Мира, Героев, ж/м Тополь, Левобережный и многих других.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: