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  • Пошел платить за коммуналку и пропал: в Новомосковске более 2 недель разыскивают подростка

Пошел платить за коммуналку и пропал: в Новомосковске более 2 недель разыскивают подростка

Сегодня 19:15
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Полиция Новомосковска разыскивает 14-летнего Максима Беспалько. Парень пошел платить за коммунальные услуги и не вернулся. На связь не выходит.

Новости Днепра про Пошел платить за коммуналку и пропал: в Новомосковске более 2 недель разыскивают подростка

В полицию обратился отец мальчика и сообщил об исчезновении сына. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области. Как выяснили полицейские, 22 декабря около 12:00 парень ушел из дома платить за коммунальные услуги и не вернулся.
 
Приметы: на вид 14 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы светлые, короткие.

Был одет: штаны коммунфляжные зеленые, куртка, полуботинки, темная шапка.
 
По словам отца, сын раньше неоднократно уходил из дома, но самостоятельно возвращался. Если вы видели Максима, знаете, где он находится или может находиться, сообщите об этом по номерам: (097) 980-46-17, (098) 242 58 03 или 102.

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Новости Днепра про Пошел платить за коммуналку и пропал: в Новомосковске более 2 недель разыскивают подросткаУкраїнська Новости Днепра про Пошел платить за коммуналку и пропал: в Новомосковске более 2 недель разыскивают подросткаРусский

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