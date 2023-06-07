Пошел кататься на велосипеде и пропал: в Днепре разыскивают 9-летнего мальчика

В Днепре разыскивают 9-летнего мальчика.
Как сообщают местные Telegram-каналы, школьник пошел кататься на велосипеде на ж/м Калиновский и пропал. Отмечается, что последний раз ребенка видели на новой площадке. Сейчас телефон мальчика выключен.
Приметы: на вид 9 лет, рост около 135 см, среднего телосложения, волосы темные короткие, глаза карие.
Был одет: серые шорты, зелёная футболка, разноцветные кроссовки, бейсболка.
Если вы видели мальчика или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 095 880 12 84, (096) 98 56 120 или 102.
Важна любая информация!
Обновлено: в полиции сообщили, что мальчика зовут Артур Бессчастный. И отметили, что 6 июня около 15.00 мальчик вместе с мамой ушел с места жительства и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.
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