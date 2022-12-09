Пошел добровольцем: на войне с российскими захватчиками погиб воин из Днепра

С первых дней полномасштабной войны Владислав пошел добровольцем на фронт, где отдал жизнь за независимость и свободу Украины. Учился в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого. В Днепре он был известен как талантливый дзюдоист. Занимался этим видом спорта с 6 лет. Неоднократно выигрывал награды чемпионатов Днепропетровской области и всеукраинских турниров.

Об этом сообщает Федерация еврейской общины Украины.

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