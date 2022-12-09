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Пошел добровольцем: на войне с российскими захватчиками погиб воин из Днепра

Сегодня 14:02
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Вечная слава Герою!

Новости Днепра про Пошел добровольцем: на войне с российскими захватчиками погиб воин из Днепра

Защищая Украину, на фронте погиб 21-летний воин из Днепра Владислав Шеин.

Об этом сообщает Федерация еврейской общины Украины.

С первых дней полномасштабной войны Владислав пошел добровольцем на фронт, где отдал жизнь за независимость и свободу Украины. Учился в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого. В Днепре он был известен как талантливый дзюдоист. Занимался этим видом спорта с 6 лет. Неоднократно выигрывал награды чемпионатов Днепропетровской области и всеукраинских турниров.

Выражаем искренние соболезнования близким и друзьям Героя. Вечная слава! 

Новости Днепра про Пошел добровольцем: на войне с российскими захватчиками погиб воин из Днепра

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