Пошел добровольцем: на войне с российскими захватчиками погиб воин из Днепра

Защищая Украину, на фронте погиб 21-летний воин из Днепра Владислав Шеин.
Об этом сообщает Федерация еврейской общины Украины.
С первых дней полномасштабной войны Владислав пошел добровольцем на фронт, где отдал жизнь за независимость и свободу Украины. Учился в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого. В Днепре он был известен как талантливый дзюдоист. Занимался этим видом спорта с 6 лет. Неоднократно выигрывал награды чемпионатов Днепропетровской области и всеукраинских турниров.
Выражаем искренние соболезнования близким и друзьям Героя. Вечная слава!
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