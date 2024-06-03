Поселок в 40 км от Днепра может попасть в сеть ООН, как лучшее туристическое село

Село с Днепропетровщины может попасть в сеть ООН в номинации «Лучшие туристические села» 2024 года. Эта инициатива одна из самых престижных в мире. Хорошую новость сообщил начальник Днепра ОВА Сергей Лысак.

Речь идет о деревне Зеленый Гай Сурско-Литовской тергромады. Населённый пункт расположен в почти 40 км от Днепра. Организация объединенных наций может признать его лучшей туристической локацией.

В селе работает эко-ферма, где есть сыроварка и мини-зоопарк. Предприниматели из Зеленого Гая олицетворяют наполненные любовью благотворительные проекты. С начала войны приняли более 300 человек со своими любимцами, бежавшими из «горячих точек». А еще помогли более 1500 эвакуированным животным.