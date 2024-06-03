Поселок в 40 км от Днепра может попасть в сеть ООН, как лучшее туристическое село

Село с Днепропетровщины может попасть в сеть ООН в номинации «Лучшие туристические села» 2024 года. Эта инициатива одна из самых престижных в мире. Хорошую новость сообщил начальник Днепра ОВА Сергей Лысак.
Речь идет о деревне Зеленый Гай Сурско-Литовской тергромады. Населённый пункт расположен в почти 40 км от Днепра. Организация объединенных наций может признать его лучшей туристической локацией.
В селе работает эко-ферма, где есть сыроварка и мини-зоопарк. Предприниматели из Зеленого Гая олицетворяют наполненные любовью благотворительные проекты. С начала войны приняли более 300 человек со своими любимцами, бежавшими из «горячих точек». А еще помогли более 1500 эвакуированным животным.
Ожидается, что после попадания в глобальный список это привлечет внимание к селу путешественников со всего мира.
Попав в глобальный список, локация дополнительной крутой возможности. Сможет только советами от лучших специалистов отрасли и привлечь инвесторов, – отметил Лысак.
Попадет ли село Зеленый Гай в номинацию «Лучшие туристические села» станет известно до конца нынешнего года.
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