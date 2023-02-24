Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Порыв теплосети: в Днепре 25 февраля жители ж/м Победа останутся без отопления

Порыв теплосети: в Днепре 25 февраля жители ж/м Победа останутся без отопления

Сегодня 22:00
просмотров

В субботу, 25 февраля, жители ж/м Победа временно останутся без отопления из-за аварийных работ.

Новости Днепра про Порыв теплосети: в Днепре 25 февраля жители ж/м Победа останутся без отопления

Из-за порыва теплосети завтра, 25 февраля, с 5 часов утра будет остановлена работа котельной, которая обеспечивает теплом жителей ж/м Победа. Эта котельная отапливает 137 домов. С самого утра бригада КП «Теплоэнерго» приступит к проведению аварийно-восстановительных работ. Подачу тепла планируется возобновить до конца дня, а именно 25 февраля.

По состоянию на 18.00 возобновлена работа котельной КП «Теплоэнерго» по ул. В. Слипака. Она временно не работала из-за отключения света частными энергоснабжающими компаниями. Подача тепла жильцам 14 домов уже восстановлена.

Бригада КП «Теплоэнерго» завершила ремонт теплосети на пл. Вокзальная, 8. Теплоснабжение днепрянам возобновлено.

Пока еще приостановлена подача теплоносителя по ул. В. Чапленко, 29. Там коммунальщики еще работают над устранением проблемы. Теплоснабжение коммунальщики планируют возобновить до конца дня.

По состоянию на 18.00 аварийная бригада КП «Днепропроводоканал» завершила ремонтные работы по ул. Менахем-Мендл Шнеерсона, 11. Возобновлено водоснабжение в домах №5 и №11 по этой улице.

Продолжаются аварийные работы по ул. Староигренской на пересечении с ул. Гаванской. Поэтому частично прекращено водоснабжение у жителей ж/м Игрень.

Для проведения аварийных работ на внутридомовых сетях по просп. Петра Калнышевского, 10 по просьбе ЖЭКа прекращено водоснабжение по следующим адресам:

  • ул. Батумская, 4а, 10-14;
  • просп. Петра Калнышевского, 22 – 30.

Также идет ликвидация повреждения на водопроводе по просп. Дмитрия Яворницкого, 55. Временно прекращено водоснабжение по просп. Дмитрия Яворницкого, 49-57.

Водоснабжение по указанным выше адресам будет возобновлено до конца дня.

По заданию городского головы Бориса Филатова, все коммунальные службы Днепра имеют всю необходимую технику и материалы. Благодаря этому они могут быстро и качественно выполнять ремонт на коммунальных сетях.

По состоянию на 18.00 в Днепре стабильно работают все повышающие насосные станции. Никаких проблем с подачей воды в дома днепрян нет.
 
В Днепре работают все объекты теплоснабжения КП «Теплоэнерго», КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис-Днепр». Теплоснабжение днепрянам обеспечено в полном объеме.

В случае возникновения проблемных ситуаций на сетях водо- и теплоснабжения, коммунальщики сразу их ликвидируют. Этот вопрос городские власти держат на контроле, чтобы днепряне в полном объеме были обеспечены и теплом, и водой.

Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12
  • (095) 732-12-12
  • (096) 732-12-12
  • (073) 732-12-12

Также заявки по проблемам теплоснабжения или водоснабжения можно оставлять по номерам Штаба взаимопомощи Общественного совета:

  • (095) 816-39-11
  • (093) 261-32-25
  • (063) 402-79-56
  • (063) 681-61-82
  • (068) 638-28-48

Читайте также:

Новости Днепра про Порыв теплосети: в Днепре 25 февраля жители ж/м Победа останутся без отопленияУкраїнська Новости Днепра про Порыв теплосети: в Днепре 25 февраля жители ж/м Победа останутся без отопленияРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    О вторжении в Молдову, F-16 и путина в Гааге: главные тезисы на пресс-конференции Зеленского
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    О вторжении в Молдову, F-16 и путина в Гааге: главные тезисы на пресс-конференции Зеленского

    В пятницу, 24 февраля, прошла пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского…

    ВСУ нанесли 14 ударов по районам дислокации окупантов и сбили вражеский Ми-24, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    ВСУ нанесли 14 ударов по районам дислокации окупантов и сбили вражеский Ми-24, — Генштаб

    Украинские военные сбили вражеский вертолет Ми-24 и нанесли 14 ударов…

    “Расизм“ или природное явление: специалисты рассказали о разнице между коричневыми и белыми яйцами
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    “Расизм“ или природное явление: специалисты рассказали о разнице между коричневыми и белыми яйцами

    Куриные яйца могут различаться по размеру и по цвету. Соответственно,…

    Если стоимость товара на ценнике и на кассе оказалась разной: что делать и как вернуть деньги
    Новости Днепра
    Сегодня 18:02
    Если стоимость товара на ценнике и на кассе оказалась разной: что делать и как вернуть деньги

    В последнее время расплачиваясь на кассах в супермаркетах Днепра можно…

    Последние новости

    Цена вопроса — 6 тысяч долларов: житель Кривого Рога помогал призывникам выезжать за границу
    Цена вопроса — 6 тысяч долларов: житель Кривого Рога помогал призывникам выезжать за границу

    В Кривом Роге мужчина организовал схему переправки призывников за границу. Об этом сообщают в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.

    Сегодня 21:15
    просмотров
    Мобильный наркомагазин: в Днепре поймали торговца с крупной партией каннабиса
    Мобильный наркомагазин: в Днепре поймали торговца с крупной партией каннабиса

    В Днепре наркоторговец пытался продать клиенту каннабис, но попался на глаза полицейским.

    Сегодня 20:30
    просмотров
    О вторжении в Молдову, F-16 и путина в Гааге: главные тезисы на пресс-конференции Зеленского
    О вторжении в Молдову, F-16 и путина в Гааге: главные тезисы на пресс-конференции Зеленского

    В пятницу, 24 февраля, прошла пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского "Февраль. Год несокрушимости".

    Сегодня 19:45
    0
    просмотров
    ВСУ нанесли 14 ударов по районам дислокации окупантов и сбили вражеский Ми-24, — Генштаб
    ВСУ нанесли 14 ударов по районам дислокации окупантов и сбили вражеский Ми-24, — Генштаб

    Украинские военные сбили вражеский вертолет Ми-24 и нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава РФ.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    Прикрывал отход своей разведгруппы: на войне погиб 46-летний Герой с Днепропетровщины
    Прикрывал отход своей разведгруппы: на войне погиб 46-летний Герой с Днепропетровщины

    19 февраля 2023 года в бою за независимость Украины погиб Кошель Виктор Васильевич с Днепропетровщины. Ему было 46 лет.

    Сегодня 18:49
    0
    просмотров
    “Расизм“ или природное явление: специалисты рассказали о разнице между коричневыми и белыми яйцами
    “Расизм“ или природное явление: специалисты рассказали о разнице между коричневыми и белыми яйцами

    Куриные яйца могут различаться по размеру и по цвету. Соответственно, яйца крупного размера стоят дороже, чем мелкие. В то же время, коричневые яйца также стоят немного дороже белых.

    Сегодня 18:45
    0
    просмотров
    Если стоимость товара на ценнике и на кассе оказалась разной: что делать и как вернуть деньги
    Если стоимость товара на ценнике и на кассе оказалась разной: что делать и как вернуть деньги

    В последнее время расплачиваясь на кассах в супермаркетах Днепра можно заметить, что цена на ценнике может не совпадать с ценой уже «пробитого» товара на кассе. Что делать если попался такой товар и можно ли случае вернуть деньги - разницу между…

    Сегодня 18:02
    просмотров
    В Италии украинка выиграла в лотерею 500 тыс. евро: приобрела билет в табачном магазине
    В Италии украинка выиграла в лотерею 500 тыс. евро: приобрела билет в табачном магазине

    50-летняя украинка приобрела за 5 евро лотерейный билет и выиграла 500 тысяч евро.

    Сегодня 17:41
    1
    просмотров
    Днепрян приглашают поучаствовать в известном шоу
    Днепрян приглашают поучаствовать в известном шоу

    Жители Днепра приглашают показать свои таланты в известном шоу.

    Сегодня 17:41
    просмотров
    Зеленский объяснил, почему начал носить милитарную одежду и когда снова наденет костюм
    Зеленский объяснил, почему начал носить милитарную одежду и когда снова наденет костюм

    Владимир Зеленский рассказал, когда снова наденет деловой костюм.

    Сегодня 17:11
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх