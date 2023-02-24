Порыв теплосети: в Днепре 25 февраля жители ж/м Победа останутся без отопления

Из-за порыва теплосети завтра, 25 февраля, с 5 часов утра будет остановлена работа котельной, которая обеспечивает теплом жителей ж/м Победа. Эта котельная отапливает 137 домов. С самого утра бригада КП «Теплоэнерго» приступит к проведению аварийно-восстановительных работ. Подачу тепла планируется возобновить до конца дня, а именно 25 февраля.
По состоянию на 18.00 возобновлена работа котельной КП «Теплоэнерго» по ул. В. Слипака. Она временно не работала из-за отключения света частными энергоснабжающими компаниями. Подача тепла жильцам 14 домов уже восстановлена.
Бригада КП «Теплоэнерго» завершила ремонт теплосети на пл. Вокзальная, 8. Теплоснабжение днепрянам возобновлено.
Пока еще приостановлена подача теплоносителя по ул. В. Чапленко, 29. Там коммунальщики еще работают над устранением проблемы. Теплоснабжение коммунальщики планируют возобновить до конца дня.
По состоянию на 18.00 аварийная бригада КП «Днепропроводоканал» завершила ремонтные работы по ул. Менахем-Мендл Шнеерсона, 11. Возобновлено водоснабжение в домах №5 и №11 по этой улице.
Продолжаются аварийные работы по ул. Староигренской на пересечении с ул. Гаванской. Поэтому частично прекращено водоснабжение у жителей ж/м Игрень.
Для проведения аварийных работ на внутридомовых сетях по просп. Петра Калнышевского, 10 по просьбе ЖЭКа прекращено водоснабжение по следующим адресам:
Также идет ликвидация повреждения на водопроводе по просп. Дмитрия Яворницкого, 55. Временно прекращено водоснабжение по просп. Дмитрия Яворницкого, 49-57.
Водоснабжение по указанным выше адресам будет возобновлено до конца дня.
По заданию городского головы Бориса Филатова, все коммунальные службы Днепра имеют всю необходимую технику и материалы. Благодаря этому они могут быстро и качественно выполнять ремонт на коммунальных сетях.
По состоянию на 18.00 в Днепре стабильно работают все повышающие насосные станции. Никаких проблем с подачей воды в дома днепрян нет.
В Днепре работают все объекты теплоснабжения КП «Теплоэнерго», КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис-Днепр». Теплоснабжение днепрянам обеспечено в полном объеме.
В случае возникновения проблемных ситуаций на сетях водо- и теплоснабжения, коммунальщики сразу их ликвидируют. Этот вопрос городские власти держат на контроле, чтобы днепряне в полном объеме были обеспечены и теплом, и водой.
Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
Также заявки по проблемам теплоснабжения или водоснабжения можно оставлять по номерам Штаба взаимопомощи Общественного совета:
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