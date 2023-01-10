Порыбачил на 65 тысяч гривен: в Днепре поймали браконьера

В Днепре задержали 48-летнего браконьера, который наловил рыбы на 65 тысяч гривен.

Об этом сообщает патрульная полиция Днепропетровской области.

На днях мужчина ловил рыбу на водоеме в Амур-Нижнеднепровском районе. Его задержали работники роты по обслуживанию водных объектов, которые пошли проверять информацию о браконьере.

Днепрянин вылавливал рыбу с помощью «драка», это запрещенное орудие ловли. Мужчина успел поймать 3 щуки, 5 лещей, 17 густерок, 8 карасей, судака и окуня. Сумма ущерба для окружающей среды составляет почти 65 тысяч гривен.

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