Порог «Ненасытец» и трамвай на Короленко: редкие фото Днепра 1930-х годов

Здание управления Екатерининской железной дорогой было построено в 1905 году. Особенностью его было обилие декора и герб губернии на пилонах. В середине 1930-х был надстроен четвертый этаж и снята часть декора. А во время Второй мировой войны здание сгорело. Его восстановили в 1949 году, максимально упростив внешний вид и пристроив боковой корпус. Сегодня оно совсем не похоже на то, каким его задумывал архитектор. Единственное, что осталось неизменным – трамвайные рельсы, проходящие мимо здания.
Несколько трамвайных линий и маршрутов в Днепре были со временем ликвидированы. Так, сложно представить, но когда-то на улице Короленко были рельсы, а вместо магазинов – частные дома.
Дом Миренбурга находится на Воскресенской улице, но внешне он мало поход на тот, каким задумывал его архитектор Дитрих Тиссен. При восстановлении здания после Второй мировой войны с него убрали декор и упростили фасад, а также добавили балконов.
Театр Шевченко был реконструирован в 1960-х годах и с тех пор потерял свой облик. Возвели его в 1913 году за полгода. Рядом с театром можно увидеть старинный доходный дом Корецкого, позже превращенный в гостиницу. После Второй мировой его реконструировали и сейчас фасад дома сильно изменен.
На центральном проспекте, рядом с улицей Владимира Великого сто лет назад был сначала доходный дом, потом здание стало банком, а затем библиотекой.
А так выглядело здание на углу улицы Фабра. В 1902 году тут была гостиница «Пальмира», а позже «Спартак». Сейчас в здании находятся различные офисы.
В 1930-х годах по проспекту Яворницкого уже ездили автомобили, правда не в таком большом количестве как сейчас.
Соборная площадь в 1930-х годах использовалась как огороды.
В середине 1930-х годов в парке Шевченко появилось колесо обозрения. Называли его «Американским». Колесо было не очень высоким, но пользовалось большой популярностью среди жителей города.
На фотографиях почти 100 летней давности необычно выглядит лестница в Парке Шевченко. Нет привычных стен, заброшенного картинга и пустующего ресторана рядом.
А так выглядел порог «Ненасытец» до строительства ДнепроГЕС.
В зимнее время года в парке Глобы был каток. Находился он на озере.
фото: А. Ковальчука, блог Артема Костюка.
Читайте также:
Автор:
В Днепре спасли бойца со смертельным ранением.
В Днепре дети "из любопытства" фотографировали объекты критической инфраструктуры.
Вчера, 25 января, в 13:32 на линию «101» сообщили о…
В Днепре остановились котельные, из-за экстренных отключений света.
В Днепре спасли бойца со смертельным ранением.
В Днепре дети "из любопытства" фотографировали объекты критической инфраструктуры.
Вчера, 25 января, в 13:32 на линию «101» сообщили о возгорании торгового павильона на улице Героев в Пятихатках.
Сегодня, 26 января, в 12:00 жители Кривого Рога могут услышать взрывы.
В Днепре остановились котельные, из-за экстренных отключений света.
Сегодня, 26 января, в Днепре на Донецком шоссе произошла авария.
Враг несет многочисленные потери, но не прекращает наступательных действий на Бахмутском и Новопавловском направлениях. На Лиманском и Авдеевском направлениях вел безуспешные наступательные действия.
16 июня 2022 в Днепре на перекрестке Слобожанского проспекта и улицы Байкальской водитель маршрутки №31 при повороте не заметил и переехал девочку на самокате. В результате чего пострадавшая несовершеннолетняя получила тяжкие повреждения.
В четверг, 26 января, в Днепре на 90 маршрутах курсируют 835 автобусов. Из них 173 – автобусы большой вместимости.
Сегодня утро украинцев началось с воздушной тревоги.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!