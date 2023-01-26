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Порог «Ненасытец» и трамвай на Короленко: редкие фото Днепра 1930-х годов

Сегодня 13:04
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Днепр меняется каждый день, не говоря уже о том, какие изменения наш город пережил за десятилетия. Часть «старого» города можно увидеть до сих пор, а часть его зданий и улиц осталась только на снимках. Журналисты dnepr. info собрали ТОП-12 фото Днепра в 1930-х годах.

Новости Днепра про Порог «Ненасытец» и трамвай на Короленко: редкие фото Днепра 1930-х годов

Здание управления Екатерининской железной дорогой было построено в 1905 году. Особенностью его было обилие декора и герб губернии на пилонах. В середине 1930-х был надстроен четвертый этаж и снята часть декора. А во время Второй мировой войны здание сгорело. Его восстановили в 1949 году, максимально упростив внешний вид и пристроив боковой корпус. Сегодня оно совсем не похоже на то, каким его задумывал архитектор. Единственное, что осталось неизменным – трамвайные рельсы, проходящие мимо здания.

Новости Днепра про Порог «Ненасытец» и трамвай на Короленко: редкие фото Днепра 1930-х годов

Несколько трамвайных линий и маршрутов в Днепре были со временем ликвидированы. Так, сложно представить, но когда-то на улице Короленко были рельсы, а вместо магазинов – частные дома.

Новости Днепра про Порог «Ненасытец» и трамвай на Короленко: редкие фото Днепра 1930-х годов

Дом Миренбурга находится на Воскресенской улице, но внешне он мало поход на тот, каким задумывал его архитектор Дитрих Тиссен. При восстановлении здания после Второй мировой войны с него убрали декор и упростили фасад, а также добавили балконов.

Новости Днепра про Порог «Ненасытец» и трамвай на Короленко: редкие фото Днепра 1930-х годов

Театр Шевченко был реконструирован в 1960-х годах и с тех пор потерял свой облик. Возвели его в 1913 году за полгода. Рядом с театром можно увидеть старинный доходный дом Корецкого, позже превращенный в гостиницу. После Второй мировой его реконструировали и сейчас фасад дома сильно изменен.

Новости Днепра про Порог «Ненасытец» и трамвай на Короленко: редкие фото Днепра 1930-х годов

На центральном проспекте, рядом с улицей Владимира Великого сто лет назад был сначала доходный дом, потом здание стало банком, а затем библиотекой.

Новости Днепра про Порог «Ненасытец» и трамвай на Короленко: редкие фото Днепра 1930-х годов

А так выглядело здание на углу улицы Фабра. В 1902 году тут была гостиница «Пальмира», а позже «Спартак». Сейчас в здании находятся различные офисы.

Новости Днепра про Порог «Ненасытец» и трамвай на Короленко: редкие фото Днепра 1930-х годов

В 1930-х годах по проспекту Яворницкого уже ездили автомобили, правда не в таком большом количестве как сейчас.

Новости Днепра про Порог «Ненасытец» и трамвай на Короленко: редкие фото Днепра 1930-х годов

Соборная площадь в 1930-х годах использовалась как огороды.

Новости Днепра про Порог «Ненасытец» и трамвай на Короленко: редкие фото Днепра 1930-х годов

В середине 1930-х годов в парке Шевченко появилось колесо обозрения.  Называли его «Американским». Колесо было не очень высоким, но пользовалось большой популярностью среди жителей города.

Новости Днепра про Порог «Ненасытец» и трамвай на Короленко: редкие фото Днепра 1930-х годов

На фотографиях почти 100 летней давности необычно выглядит лестница в Парке Шевченко. Нет привычных стен, заброшенного картинга и пустующего ресторана рядом.

Новости Днепра про Порог «Ненасытец» и трамвай на Короленко: редкие фото Днепра 1930-х годов

А так выглядел порог «Ненасытец» до строительства ДнепроГЕС.

Новости Днепра про Порог «Ненасытец» и трамвай на Короленко: редкие фото Днепра 1930-х годов

В зимнее время года в парке Глобы был каток. Находился он на озере.

Новости Днепра про Порог «Ненасытец» и трамвай на Короленко: редкие фото Днепра 1930-х годов

 

фото: А. Ковальчука, блог Артема Костюка.

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Новости Днепра про Порог «Ненасытец» и трамвай на Короленко: редкие фото Днепра 1930-х годовУкраїнська Новости Днепра про Порог «Ненасытец» и трамвай на Короленко: редкие фото Днепра 1930-х годовРусский

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