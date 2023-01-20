Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • «Порноферма»: криворожец вместе с подругой организовали студию по изготовлению интимного видео

«Порноферма»: криворожец вместе с подругой организовали студию по изготовлению интимного видео

Сегодня 08:30
просмотров

В середине 2021 года житель Кривого Рога и его сожительница производили порно, чтобы заработать на этом деньги. Свою противоправную деятельность они развернули в Житомире.

Новости Днепра про «Порноферма»: криворожец вместе с подругой организовали студию по изготовлению интимного видео

29-летний мужчина арендовал квартиры и оборудовал их компьютерной и видеотехникой.
 
Также он размещал объявления и подыскивал женщин для работы, получал и распространял между участниками группы наличные деньги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ЧП в Житомирской области.
 
Его 28-летняя сожительница обучала женщин специфике их деятельности, разрабатывала графики их работы, контролировала работниц и вела соответствующие учеты. Злоумышленники привлекли к своей деятельности четырех житомирянок в возрасте от 18 до 22 лет. Женщины вели видеотрансляцию порнографического характера в режиме реального времени. Организаторы получали деньги от пользователей сайта и распределяли между собой и другими участниками.

17 января правоохранители провели обыски по месту жительства организаторов в Кривом Роге и на съемной квартире в Житомире. Они изъяли компьютерную технику, вебкамеры, мобильные телефоны, банковские карты, около 110 тысяч гривен наличными, интимные игрушки и другие доказательства противоправной деятельности. В этот же день следователи объявили двум организаторам и трем исполнителям о подозрениях в изготовлении и распространении видеопродукции порнографического характера, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2,3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 301 УК Украины). Продолжается дальнейшее досудебное расследование. Решается вопрос об избрании фигурантам проведения мер пресечения.

Они могут провести в тюрьме от 3 до 7 лет.

Читайте также:

Новости Днепра про «Порноферма»: криворожец вместе с подругой организовали студию по изготовлению интимного видеоУкраїнська Новости Днепра про «Порноферма»: криворожец вместе с подругой организовали студию по изготовлению интимного видеоРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепропетровской области пропал 10-летний мальчик
    Новости Днепра
    Сегодня 06:45
    В Днепропетровской области пропал 10-летний мальчик

    19 января в селе Желтое пропал 10-летний Александр Капуста. Около…

    ВСУ почти 30 раз атаковали районы сосредоточения россиян и склад боеприпасов, — Генштаб
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    ВСУ почти 30 раз атаковали районы сосредоточения россиян и склад боеприпасов, — Генштаб

    Украинские военные несколько десятков раз били по районам сосредоточение российских…

    Во время разбора завалов в Днепре нашли крупную сумму денег
    Новости Днепра
    Вчера 21:15
    Во время разбора завалов в Днепре нашли крупную сумму денег

    При разборе завалов дома были найдены чьи-то сбережения в иностранной…

    Не поделили дорогу: на Сичеславской Набережной в Днепре столкнулись два ВАЗа
    Новости Днепра
    Вчера 20:30
    Не поделили дорогу: на Сичеславской Набережной в Днепре столкнулись два ВАЗа

    В четверг, 19 января, в Днепре на перекрестке улиц Сичеславская…

    Последние новости

    ВСУ отразили 16 атак россиян в трех областях, — Генштаб
    ВСУ отразили 16 атак россиян в трех областях, — Генштаб

    Россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском - обороняются.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Футболка с автографом Пеле: известный телеведущий собирает деньги на помощь детям из разрушенного ракетой дома в Днепре
    Футболка с автографом Пеле: известный телеведущий собирает деньги на помощь детям из разрушенного ракетой дома в Днепре

    Вы еще можете принять участие!

    Сегодня 08:00
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине задержали мужчину с ножом и автоматными патронами
    На Днепропетровщине задержали мужчину с ножом и автоматными патронами

    В Кривом Роге правоохранители на улице Кременчугской задержали прохожего с пакетом патронов. 

    Сегодня 07:15
    0
    просмотров
    В Днепропетровской области пропал 10-летний мальчик
    В Днепропетровской области пропал 10-летний мальчик

    19 января в селе Желтое пропал 10-летний Александр Капуста. Около 12:00 мальчик ушел с адреса проживания. Он не вернулся.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Пасмурно, но тепло: погода в Днепре на 20 января
    Пасмурно, но тепло: погода в Днепре на 20 января

    В наш город пришло потепление.

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    ВСУ почти 30 раз атаковали районы сосредоточения россиян и склад боеприпасов, — Генштаб
    ВСУ почти 30 раз атаковали районы сосредоточения россиян и склад боеприпасов, — Генштаб

    Украинские военные несколько десятков раз били по районам сосредоточение российских оккупантов и поразили вражеский склад боеприпасов.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Муж Ирины Саламатенко, которую убила российская ракета в Днепре, опубликовал письмо их сына к маме
    Муж Ирины Саламатенко, которую убила российская ракета в Днепре, опубликовал письмо их сына к маме

    14 января россияне ударили по многоэтажке в Днепре.

    Вчера 21:23
    0
    просмотров
    Во время разбора завалов в Днепре нашли крупную сумму денег
    Во время разбора завалов в Днепре нашли крупную сумму денег

    При разборе завалов дома были найдены чьи-то сбережения в иностранной валюте. Сообщается, что сумма немалая.

    Вчера 21:15
    просмотров
    Не поделили дорогу: на Сичеславской Набережной в Днепре столкнулись два ВАЗа
    Не поделили дорогу: на Сичеславской Набережной в Днепре столкнулись два ВАЗа

    В четверг, 19 января, в Днепре на перекрестке улиц Сичеславская Набережная и Европейская столкнулись два автомобиля ВАЗ.

    Вчера 20:30
    просмотров
    В Кривом Роге младенец отравился газом из баллончика
    В Кривом Роге младенец отравился газом из баллончика

    В Кривом Роге в больницу с отравлением попал младенец, рядом с которым распылили газ из баллончика.

    Вчера 19:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх