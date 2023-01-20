«Порноферма»: криворожец вместе с подругой организовали студию по изготовлению интимного видео

В середине 2021 года житель Кривого Рога и его сожительница производили порно, чтобы заработать на этом деньги. Свою противоправную деятельность они развернули в Житомире.

29-летний мужчина арендовал квартиры и оборудовал их компьютерной и видеотехникой.

Также он размещал объявления и подыскивал женщин для работы, получал и распространял между участниками группы наличные деньги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ЧП в Житомирской области.

Его 28-летняя сожительница обучала женщин специфике их деятельности, разрабатывала графики их работы, контролировала работниц и вела соответствующие учеты. Злоумышленники привлекли к своей деятельности четырех житомирянок в возрасте от 18 до 22 лет. Женщины вели видеотрансляцию порнографического характера в режиме реального времени. Организаторы получали деньги от пользователей сайта и распределяли между собой и другими участниками.

17 января правоохранители провели обыски по месту жительства организаторов в Кривом Роге и на съемной квартире в Житомире. Они изъяли компьютерную технику, вебкамеры, мобильные телефоны, банковские карты, около 110 тысяч гривен наличными, интимные игрушки и другие доказательства противоправной деятельности. В этот же день следователи объявили двум организаторам и трем исполнителям о подозрениях в изготовлении и распространении видеопродукции порнографического характера, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2,3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 301 УК Украины). Продолжается дальнейшее досудебное расследование. Решается вопрос об избрании фигурантам проведения мер пресечения.

Они могут провести в тюрьме от 3 до 7 лет.

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