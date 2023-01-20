«Порноферма»: криворожец вместе с подругой организовали студию по изготовлению интимного видео

17 января правоохранители провели обыски по месту жительства организаторов в Кривом Роге и на съемной квартире в Житомире. Они изъяли компьютерную технику, вебкамеры, мобильные телефоны, банковские карты, около 110 тысяч гривен наличными, интимные игрушки и другие доказательства противоправной деятельности. В этот же день следователи объявили двум организаторам и трем исполнителям о подозрениях в изготовлении и распространении видеопродукции порнографического характера, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2,3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 301 УК Украины). Продолжается дальнейшее досудебное расследование. Решается вопрос об избрании фигурантам проведения мер пресечения.
Они могут провести в тюрьме от 3 до 7 лет.
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