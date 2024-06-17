«Порадуйтесь за румын»: мэр Днепра объяснил, почему поражение сборной Украины на матче против Румынии это «не трагедия»

На проигрыш украинской сборной в первом матче отреагировал мэр Днепра.

В первом матче сборная Украины разгромно проиграла команде Румынии со счетом 3:0. Эта новость изрядно огорчила и футбольных болельщиков, и других далеких от футбола украинцев. После третьего гола, забитого в ворота украинской команды, даже трансляция не выдержала. Зрители, наблюдавшие за матчем с помощью сервиса Megogo, сообщали о сбое. Многие не смогли досмотреть игру до конца.

Впоследствии в компании прерванный показ объяснили «погодными условиями». Якобы из-за этого произошел технический сбой в сети доставки контента.

Отреагировал на проигрыш сборной и мэр Днепра Борис Филатов.

Не вижу никакой трагедии в том, что наша сборная разгромно проиграла румынам. Потому что никогда не смотрел футбол и не понимал, к чему такое внимание. И почему вообще 22 парня с мячиком должны получать сумасшедшие деньги. Больше, например, при ученых или тех, кто спасает людям жизнь, — отметил Филатов.

Филатов призвал украинцев порадоваться за румын, хотя бы потому, что они этой войне они, пожалуй, среди тех, кто помогает нам больше всего.

Без лишнего пиара и слов. Они этого заслуживают, — написал Филатов в своем телеграмм-канале.

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