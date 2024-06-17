«Порадуйтесь за румын»: мэр Днепра объяснил, почему поражение сборной Украины на матче против Румынии это «не трагедия»

В первом матче сборная Украины разгромно проиграла команде Румынии со счетом 3:0. Эта новость изрядно огорчила и футбольных болельщиков, и других далеких от футбола украинцев. После третьего гола, забитого в ворота украинской команды, даже трансляция не выдержала. Зрители, наблюдавшие за матчем с помощью сервиса Megogo, сообщали о сбое. Многие не смогли досмотреть игру до конца.
Впоследствии в компании прерванный показ объяснили «погодными условиями». Якобы из-за этого произошел технический сбой в сети доставки контента.
Отреагировал на проигрыш сборной и мэр Днепра Борис Филатов.
Не вижу никакой трагедии в том, что наша сборная разгромно проиграла румынам. Потому что никогда не смотрел футбол и не понимал, к чему такое внимание. И почему вообще 22 парня с мячиком должны получать сумасшедшие деньги. Больше, например, при ученых или тех, кто спасает людям жизнь, — отметил Филатов.
Филатов призвал украинцев порадоваться за румын, хотя бы потому, что они этой войне они, пожалуй, среди тех, кто помогает нам больше всего.
Без лишнего пиара и слов. Они этого заслуживают, — написал Филатов в своем телеграмм-канале.
Читайте также:
Автор:
Первый матч был неудачен для сборной Украины на Евро-2024.
Трое гребцов из Днепропетровской области стали призерами этапа Кубка мира.
В эту пятницу стартует футбольный чемпионат Европы-2024. В нем будет…
Уже в эту пятницу стартует футбольный турнир Евро-2024 на котором…
Тракторист местной агрофирмы случайно уничтожил курган.
Нелегал из Беларуси скрывался на Днепропетровщине.
Днепропетровская область заняла третье место среди регионов Украины, где чаще всего покупают электрокары
26-летний мужчина жестоко избил подростка.
В Укрэнерго сообщили неприятные новости.
Первый матч был неудачен для сборной Украины на Евро-2024.
Люди снова пострадали из-за артобстрела в Никополе.
Электронная трудовая книжка – это цифровой вариант бумажного документа. Ее ввели в Украине не только для уменьшения бумажного документооборота в стране, но и для того, чтобы работник всегда имел доступ к данным про свою трудовую деятельность и наработанный страховой стаж.…
На паркинге ЖК Жуковский в Днепре появился сад.
В Днепре взрослый мужчина ограбил ребенка.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!