Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Популярный кинотеатр «Вулкан» в Днепре: что с ним стало и как сейчас выглядит

Популярный кинотеатр «Вулкан» в Днепре: что с ним стало и как сейчас выглядит

Сегодня 14:57
просмотров

Более ста лет назад кинотеатры в Днепре открывали в основном в центральной части города. Одно из исключений – кинотеатр «Вулкан», который был открыт в 1910 году в Новых Кайдаках. Кинозал имеет длинную и интересную историю.

Новости Днепра про Популярный кинотеатр «Вулкан» в Днепре: что с ним стало и как сейчас выглядит

Журналисты dnepr.info узнали, что сейчас находится на месте бывшего кинотеатра.

Первый кинематографический сеанс в Екатеринославе состоялся в 1897 году. Кино так полюбилось жителям города, что в центре города сразу начали открываться кинотеатры. В 1908 году открылся один из первых кинозалов города – «Биоскоп Зайлера» — более известный жителям Днепра как кинотеатр «Родина».

После этого на центральном проспекте открылось еще около 5 кинозалов. После этого кинотеатры начали открываться и на рабочих окраинах. Таким в частности был кинозал «Вулкан».

Преимуществом кинотеатра «Вулкан» было не только то, что он находился в отдаленном районе города и позволял жителям Новых Кайдак приобщаться к искусству кино практически не выезжая с района. Во время Второй мировой войны, когда город был под оккупацией, а после освобождения практически весь центр Днепра был разрушен, в том числе и кинотеатры, «Вулкан» спокойно себе работал – его военные действия практически не задели.

Новости Днепра про Популярный кинотеатр «Вулкан» в Днепре: что с ним стало и как сейчас выглядит

В 1948 году кинозал был капитально реконструирован, а еще через 10 лет – полностью перестроен. В зале появился широкоформатный экран, а зал мог вместить 450 человек. В теплое время года «Вулкан» превращался в летний кинотеатр, и тогда смотреть сеанс одновременно могло уже 700 человек. Еще одну реконструкцию кинотеатр пережил в 1978 году.

Новости Днепра про Популярный кинотеатр «Вулкан» в Днепре: что с ним стало и как сейчас выглядит

В начале 1990-х кинозал закрылся и тут уже больше никогда не показывали фильм. Кинотеатр не выдержал проверку времени, его здание было передано церкви. Сейчас там находится храм святых Петра и Павла.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

 

Читайте также:

Новости Днепра про Популярный кинотеатр «Вулкан» в Днепре: что с ним стало и как сейчас выглядитУкраїнська Новости Днепра про Популярный кинотеатр «Вулкан» в Днепре: что с ним стало и как сейчас выглядитРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре на Набережной Победы в реке нашли тело мужчины: комментарий полиции
    Новости Днепра
    Сегодня 14:18
    В Днепре на Набережной Победы в реке нашли тело мужчины: комментарий полиции

    В Днепре в реке обнаружили тело мужчины.

    В Днепре на два месяца хотят перекрыть проезжую часть по ул. Князя Владимира Великого: как будет курсировать транспорт
    Новости Днепра
    Сегодня 14:00
    В Днепре на два месяца хотят перекрыть проезжую часть по ул. Князя Владимира Великого: как будет курсировать транспорт

    В Днепре из-за ремонтных работ в центре города изменится движение…

    В Днепре огромная змея заползла в кафе на Набережной
    Новости Днепра
    Сегодня 13:49
    В Днепре огромная змея заползла в кафе на Набережной

    В Днепре змея заползла в кафе в центре города.

    Его видел каждый: где в Днепре находится дом, давший название улице
    Новости Днепра
    Сегодня 12:54
    Его видел каждый: где в Днепре находится дом, давший название улице

    Каждый, кто хоть раз пользовался трамваем в Днепре наверняка проезжал…

    Последние новости

    В Днепре на Набережной Победы в реке нашли тело мужчины: комментарий полиции
    В Днепре на Набережной Победы в реке нашли тело мужчины: комментарий полиции

    В Днепре в реке обнаружили тело мужчины.

    Сегодня 14:18
    2
    просмотров
    В Днепре на два месяца хотят перекрыть проезжую часть по ул. Князя Владимира Великого: как будет курсировать транспорт
    В Днепре на два месяца хотят перекрыть проезжую часть по ул. Князя Владимира Великого: как будет курсировать транспорт

    В Днепре из-за ремонтных работ в центре города изменится движение транспорта.

    Сегодня 14:00
    1
    просмотров
    В Днепре огромная змея заползла в кафе на Набережной
    В Днепре огромная змея заползла в кафе на Набережной

    В Днепре змея заползла в кафе в центре города.

    Сегодня 13:49
    4
    просмотров
    Его видел каждый: где в Днепре находится дом, давший название улице
    Его видел каждый: где в Днепре находится дом, давший название улице

    Каждый, кто хоть раз пользовался трамваем в Днепре наверняка проезжал этот старинный и уже очень неприметный дом в самом сердце города. Трехэтажное здание неподалеку от ЦУМа больше известно тем, что у его стен ежедневно собираются торговцы и продают что угодно:…

    Сегодня 12:54
    3
    просмотров
    В Кривом Роге грузовой поезд сошел с рельсов
    В Кривом Роге грузовой поезд сошел с рельсов

    В Кривом Роге грузовые вагоны сошли с рельсов и повредили мост.

    Сегодня 12:52
    2
    просмотров
    В Днепре остановили двух нетрезвых водителей без прав, нарушавших комендантский час
    В Днепре остановили двух нетрезвых водителей без прав, нарушавших комендантский час

    В Днепре задержаны нарушители комендантского часа.

    Сегодня 12:16
    2
    просмотров
    В Днепре украли бронзовую мини-скульптуру на входе в парк Глобы
    В Днепре украли бронзовую мини-скульптуру на входе в парк Глобы

    Неизвестные украли мини-скульптуру, которая украшала вход в парк Глобы в Днепре.

    Сегодня 12:10
    3
    просмотров
    Четверо учителей из Днепропетровщины вошли в ТОП-50 лучших в Украине
    Четверо учителей из Днепропетровщины вошли в ТОП-50 лучших в Украине

    Стали известны имена 50 лучших педагогов Украины по результатам премии Global Teacher Prize Ukraine 2024.

    Сегодня 11:43
    3
    просмотров
    В Днепре 12 августа трамвай 1 будет временно курсировать с изменениями: схема маршрута
    В Днепре 12 августа трамвай 1 будет временно курсировать с изменениями: схема маршрута

    Трамвай №1 снова изменит маршрут.

    Сегодня 11:28
    2
    просмотров
    В Днепре привели в порядок один из самых коротких бульваров города: что изменилось
    В Днепре привели в порядок один из самых коротких бульваров города: что изменилось

    В Днепре обновили кратчайший бульвар на самом коротком проспекте в городе.

    Сегодня 11:26
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх