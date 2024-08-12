Популярный кинотеатр «Вулкан» в Днепре: что с ним стало и как сейчас выглядит

Более ста лет назад кинотеатры в Днепре открывали в основном в центральной части города. Одно из исключений – кинотеатр «Вулкан», который был открыт в 1910 году в Новых Кайдаках. Кинозал имеет длинную и интересную историю.

Журналисты dnepr.info узнали, что сейчас находится на месте бывшего кинотеатра.

Первый кинематографический сеанс в Екатеринославе состоялся в 1897 году. Кино так полюбилось жителям города, что в центре города сразу начали открываться кинотеатры. В 1908 году открылся один из первых кинозалов города – «Биоскоп Зайлера» — более известный жителям Днепра как кинотеатр «Родина».

После этого на центральном проспекте открылось еще около 5 кинозалов. После этого кинотеатры начали открываться и на рабочих окраинах. Таким в частности был кинозал «Вулкан».

Преимуществом кинотеатра «Вулкан» было не только то, что он находился в отдаленном районе города и позволял жителям Новых Кайдак приобщаться к искусству кино практически не выезжая с района. Во время Второй мировой войны, когда город был под оккупацией, а после освобождения практически весь центр Днепра был разрушен, в том числе и кинотеатры, «Вулкан» спокойно себе работал – его военные действия практически не задели.

В 1948 году кинозал был капитально реконструирован, а еще через 10 лет – полностью перестроен. В зале появился широкоформатный экран, а зал мог вместить 450 человек. В теплое время года «Вулкан» превращался в летний кинотеатр, и тогда смотреть сеанс одновременно могло уже 700 человек. Еще одну реконструкцию кинотеатр пережил в 1978 году.

В начале 1990-х кинозал закрылся и тут уже больше никогда не показывали фильм. Кинотеатр не выдержал проверку времени, его здание было передано церкви. Сейчас там находится храм святых Петра и Павла.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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