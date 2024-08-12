Попал в больницу в тяжелом состоянии: в Днепре известный детский тренер нуждается в помощи

Детский футбольный тренер Спортивной школы по игровым видам спорта в Днепре Кудзиев Игорь Германович нуждается в помощи.
Об этом сообщили на Facebook-странице КПНС «МДЮСШ по игровым видам спорта» ДМР.
Дорогие родители и сообщество города! Обращаемся к Вам с просьбой помочь нашему коллеге, тренеру, другу, отцу, мужу — Кудзиеву Игорю Германовичу, — говорится в публикации.
В настоящее время Игорь Кудзиев находится в тяжелом состоянии. Он в больнице, в коме. Ему нужно переливание крови.
Сдать кровь можно по адресу:
Более подробную информацию можно получить у его жены по телефону: 067-633-50-56 — Елена Кудзиева.
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