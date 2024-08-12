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Попал в больницу в тяжелом состоянии: в Днепре известный детский тренер нуждается в помощи

Сегодня 10:20
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Воспитанники и тренеры МГЮСШ просят о помощи.

Новости Днепра про Попал в больницу в тяжелом состоянии: в Днепре известный детский тренер нуждается в помощи

Детский футбольный тренер Спортивной школы по игровым видам спорта в Днепре Кудзиев Игорь Германович нуждается в помощи.

Об этом сообщили на Facebook-странице КПНС «МДЮСШ по игровым видам спорта» ДМР.

Дорогие родители и сообщество города! Обращаемся к Вам с просьбой помочь нашему коллеге, тренеру, другу, отцу, мужу — Кудзиеву Игорю Германовичу, — говорится в публикации.

В настоящее время Игорь Кудзиев находится в тяжелом состоянии. Он в больнице, в коме. Ему нужно переливание крови.

Сдать кровь можно по адресу:

  • ул. Владимира Антоновича, 65,
    2 этаж (вход сзади здания).
    Для Кудзиева Игоря Германовича.

Более подробную информацию можно получить у его жены по телефону: 067-633-50-56 — Елена Кудзиева.

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Новости Днепра про Попал в больницу в тяжелом состоянии: в Днепре известный детский тренер нуждается в помощиУкраїнська Новости Днепра про Попал в больницу в тяжелом состоянии: в Днепре известный детский тренер нуждается в помощиРусский

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