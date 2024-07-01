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  • Пообещал освободить из плена: житель Кривого Рога обманул жену военного на 1 млн грн

Пообещал освободить из плена: житель Кривого Рога обманул жену военного на 1 млн грн

Сегодня 13:39
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Циническое преступление совершил житель Кривого Рога.

Новости Днепра про Пообещал освободить из плена: житель Кривого Рога обманул жену военного на 1 млн грн

В Днепропетровской области мошенник выманил в жены без вести пропавшего военнослужащего более 1 млн гривен. Правоохранители разоблачили циничного преступника.

Житель Кривого Рога рассказал женщине, что ее муж попал в плен, а у него «связи» и может помочь в его освобождении. Однако для этого нужны средства.

34-летний подозреваемый был знаком с потерпевшей и знал, что ее муж пропал без вести во время выполнения боевого задания. В августе 2023 он сообщил женщине, что якобы ее муж попал в плен и заверил, что поможет освободить его. В течение полугода мошенник регулярно получал средства от потерпевшей на свои банковские счета и распоряжался ими по своему усмотрению.

Полицейские разоблачили мошенническую схему. По месту жительства злоумышленника провели обыск, в ходе которого изъяли мобильный телефон, банковские карты и заметки.

Новости Днепра про Пообещал освободить из плена: житель Кривого Рога обманул жену военного на 1 млн грн

Преступление было задокументировано сотрудниками Криворожского районного управления полиции совместно со Службой безопасности Украины под процессуальным руководством Криворожской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

25 июня следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.ч. 4, 5 ст. 190 (мошенничество, совершенное в период военного положения в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Новости Днепра про Пообещал освободить из плена: житель Кривого Рога обманул жену военного на 1 млн грнУкраїнська Новости Днепра про Пообещал освободить из плена: житель Кривого Рога обманул жену военного на 1 млн грнРусский

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