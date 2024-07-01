Пообещал освободить из плена: житель Кривого Рога обманул жену военного на 1 млн грн

В Днепропетровской области мошенник выманил в жены без вести пропавшего военнослужащего более 1 млн гривен. Правоохранители разоблачили циничного преступника.
Житель Кривого Рога рассказал женщине, что ее муж попал в плен, а у него «связи» и может помочь в его освобождении. Однако для этого нужны средства.
34-летний подозреваемый был знаком с потерпевшей и знал, что ее муж пропал без вести во время выполнения боевого задания. В августе 2023 он сообщил женщине, что якобы ее муж попал в плен и заверил, что поможет освободить его. В течение полугода мошенник регулярно получал средства от потерпевшей на свои банковские счета и распоряжался ими по своему усмотрению.
Полицейские разоблачили мошенническую схему. По месту жительства злоумышленника провели обыск, в ходе которого изъяли мобильный телефон, банковские карты и заметки.
Преступление было задокументировано сотрудниками Криворожского районного управления полиции совместно со Службой безопасности Украины под процессуальным руководством Криворожской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.
25 июня следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.ч. 4, 5 ст. 190 (мошенничество, совершенное в период военного положения в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Читайте также:
Автор:
Летом в Днепре легко можно устроиться на сезонную работу. Работать…
В Синельниковском районе сбили ракету.
Дешевые квартиры в аренду можно найти в любом районе Днепра.…
В Днепре на проспекте Мира якобы устроили стрельбу.
Летом в Днепре легко можно устроиться на сезонную работу. Работать можно на свежем воздухе или на производстве. Сезонная работа в Днепре обычно длится несколько месяцев, больше всего вакансий для соискателей появляется в теплое время года.
В Синельниковском районе сбили ракету.
Дешевые квартиры в аренду можно найти в любом районе Днепра. Цена может колебаться в зависимости от состояния жилья, наличия в нем мебели и техники. Чтобы снять дешевую квартиру в Днепре понадобится в среднем 5 тыс грн в месяц. Дополнительно придется…
В Днепре на проспекте Мира якобы устроили стрельбу.
В Днепре во время ракетной атаки сильно разгромило супермаркет.
Днепряне приняли участие в соревнованиях Кубка Европы по дзюдо и завоевали медали.
В Днепре жители левого берега снова временно будут без водоснабжения.
Завтра, 2 июля, трамваи №1 и №5 будут курсировать по измененному маршруту.
Школа и детсад получили повреждения во время ночной атаки.
В Новомосковском районе разыскивают 88-летнюю Любовь Афанасьевну Рыбалку.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!