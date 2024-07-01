Пообещал освободить из плена: житель Кривого Рога обманул жену военного на 1 млн грн

В Днепропетровской области мошенник выманил в жены без вести пропавшего военнослужащего более 1 млн гривен. Правоохранители разоблачили циничного преступника.

Житель Кривого Рога рассказал женщине, что ее муж попал в плен, а у него «связи» и может помочь в его освобождении. Однако для этого нужны средства.

34-летний подозреваемый был знаком с потерпевшей и знал, что ее муж пропал без вести во время выполнения боевого задания. В августе 2023 он сообщил женщине, что якобы ее муж попал в плен и заверил, что поможет освободить его. В течение полугода мошенник регулярно получал средства от потерпевшей на свои банковские счета и распоряжался ими по своему усмотрению.

Полицейские разоблачили мошенническую схему. По месту жительства злоумышленника провели обыск, в ходе которого изъяли мобильный телефон, банковские карты и заметки.