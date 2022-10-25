Пониження рівня води Понижение уровня воды в реке Днепр: Лысенко прокомментировал причины и угрозы

Ситуацию прокомментировал заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.
Он отметил, что на этот счет к нему неоднократно обращались обеспокоенные жители. К счастью, никакой опасности для водоснабжения нашего региона на сегодняшний день не существует.
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