Пониження рівня води Понижение уровня воды в реке Днепр: Лысенко прокомментировал причины и угрозы

Он отметил, что на этот счет к нему неоднократно обращались обеспокоенные жители. К счастью, никакой опасности для водоснабжения нашего региона на сегодняшний день не существует.

В последние дни в реке Днепр сильно упал уровень воды. Днепряне фотографируют и выкладывают в соцсети тревожные посты, в которых спрашивают, что происходит.

Обеспокоенная женщина позвонила по линии «103». Она сообщила, что в…

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