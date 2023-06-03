Понадобилось меньше месяца: петиция о женских вагонах набрала 25 тыс. голосов, ее должен рассмотреть Кабмин

Пассажиры в сети делятся своим опытом и призывают ввести такие вагоны.
Также на сайте Кабинета министров была создана петиция с призывом сделать отдельный вагон для женщин и мужчин в поездах “Укрзалізниці”.
Стало известно, что она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. Теперь ее должно рассмотреть правительство. Отметим, что петиция была создана 15 мая. На 3 июня свои подписи под ней поставили 25 101 украинец.
Просим выделить по крайней мере один отдельный вагон для женщин и, соответственно, отдельный для мужчин во всех поездах АТ “Укрзалізниця”, следующих по маршруту дольше 6 часов, — говорится в тексте петиции.
Свое предложение автор петиции Ольга Ожогина объясняет необходимостью создания «безопасных и психологически комфортных условий для перевозок».
На длинных маршрутах, когда есть необходимость сна в купейных или плацкартных вагонах, пассажиры могут испытывать дискомфорт из-за пассажиров противоположного пола. Нередки случаи неприемлемого поведения, как навязчивое поведение, умышленные прикосновения к другим пассажирам и т.п. Кроме того, как женщины, так и мужчины могут чувствовать необходимость изменить одежду, что сделать в присутствии представителя другого пола невозможно, — говорится в обосновании.
Теперь на петицию должен отреагировать Кабмин, который и будет принимать решение о предложенных изменениях.
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