Помогите опознать: в Днепре на Яворницкого обнаружили тело женщины

24 ноября в Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого возле дома №115 обнаружили тело пожилой женщины. Личность умершей до сих пор не установлена, поэтому полиция просит помощи у горожан.
Об этом сообщает «Информатор».
Приметы: на вид 60-70 лет, рост 158 сантиметров, среднего телосложения, седые волосы.
Особые приметы: на нижней челюсти отсутствуют все зубы, имеет шрам после операции по удалению аппендицита.
Была одета: синяя куртка, зеленое платье, черные брюки, черные туфли.
Если вы знаете эту женщину или вам известна какая-либо информация о ней, сообщите об этом в полицию по номерам: (063) 652-11-16, (063) 701-35-61.
Важна любая информация!
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Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в реке обнаружили утопленника: комментарий полиции.
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