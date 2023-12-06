Помогите опознать: в Днепре на Яворницкого обнаружили тело женщины

Нужна ваша помощь!

24 ноября в Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого возле дома №115 обнаружили тело пожилой женщины. Личность умершей до сих пор не установлена, поэтому полиция просит помощи у горожан.

Об этом сообщает «Информатор».

Приметы: на вид 60-70 лет, рост 158 сантиметров, среднего телосложения, седые волосы.

Особые приметы: на нижней челюсти отсутствуют все зубы, имеет шрам после операции по удалению аппендицита.

Была одета: синяя куртка, зеленое платье, черные брюки, черные туфли.

Если вы знаете эту женщину или вам известна какая-либо информация о ней, сообщите об этом в полицию по номерам: (063) 652-11-16, (063) 701-35-61.

Важна любая информация!

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Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в реке обнаружили утопленника: комментарий полиции.

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