Помогите найти: в Новомосковске два месяца ищут пропавшего мужчину

Николай ушел из дома 8 апреля и до сегодняшнего дня не вернулся. Известно, что мужчина хотел поехать в Днепр в направлении автовокзала.
Приметы: на вид 50-60 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, короткие темные волосы, лобные залысины, глаза карие.
Если у Вас есть информация о местонахождении Николая Красия, просим сообщить в Новомосковский районный отдел полиции по телефонам 102, (050) 949 63 10, (067) 157-38-84.
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