Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Помогите найти: в Новомосковске два месяца ищут пропавшего мужчину

Сегодня 21:15
просмотров

В Новомосковске два месяца ищут пропавшего 56-летнего Николая Красия.

Новости Днепра про Помогите найти: в Новомосковске два месяца ищут пропавшего мужчину

Николай ушел из дома 8 апреля и до сегодняшнего дня не вернулся. Известно, что мужчина хотел поехать в Днепр в направлении автовокзала.

Приметы: на вид 50-60 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, короткие темные волосы, лобные залысины, глаза карие.

Если у Вас есть информация о местонахождении Николая Красия, просим сообщить в Новомосковский районный отдел полиции по телефонам 102, (050) 949 63 10, (067) 157-38-84.

Читайте также:

Новости Днепра про Помогите найти: в Новомосковске два месяца ищут пропавшего мужчинуУкраїнська Новости Днепра про Помогите найти: в Новомосковске два месяца ищут пропавшего мужчинуРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Сегодня оккупанты обстреляли Синельниковский район: что известно
    Новости Днепра
    Сегодня 22:00
    Сегодня оккупанты обстреляли Синельниковский район: что известно

    Оккупанты ударили по Покровской общине из «Смерча» и «Торнадо-С».

    4000 водителей в Днепре за неделю оштрафовали за неправильную парковку
    Новости Днепра
    Сегодня 20:30
    4000 водителей в Днепре за неделю оштрафовали за неправильную парковку

    В Днепре 4393 водителя получили штрафы за неправильную парковку.

    В Генштабе уточнили количество сбитых воздушных целей
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    В Генштабе уточнили количество сбитых воздушных целей

    Российская Федерация в понедельник, 29 мая, обстреляла территорию Украины из…

    В Днепре на ж/м Парус мужчина выпал из окна 6-го этажа: комментарий полиции
    Новости Днепра
    Сегодня 17:45
    В Днепре на ж/м Парус мужчина выпал из окна 6-го этажа: комментарий полиции

    Трагический инцидент произошел в переулке Парусный.

    Последние новости

    Сегодня оккупанты обстреляли Синельниковский район: что известно
    Сегодня оккупанты обстреляли Синельниковский район: что известно

    Оккупанты ударили по Покровской общине из «Смерча» и «Торнадо-С».

    Сегодня 22:00
    просмотров
    4000 водителей в Днепре за неделю оштрафовали за неправильную парковку
    4000 водителей в Днепре за неделю оштрафовали за неправильную парковку

    В Днепре 4393 водителя получили штрафы за неправильную парковку.

    Сегодня 20:30
    просмотров
    Лучшие плавчихи: криворожские спортсменки привезли домой награды
    Лучшие плавчихи: криворожские спортсменки привезли домой награды

    В Днепре завершился открытый Кубок Днепропетровской области по плаванию «Олимпийские надежды».

    Сегодня 19:45
    просмотров
    В Генштабе уточнили количество сбитых воздушных целей
    В Генштабе уточнили количество сбитых воздушных целей

    Российская Федерация в понедельник, 29 мая, обстреляла территорию Украины из ракет разных модификаций. Кроме этого, ночью понедельника ПВО сбивала иранские ударные БпЛА "Shahed".

    Сегодня 19:15
    просмотров
    В бою с рашистами погиб наш земляк Игорь Хитишко
    В бою с рашистами погиб наш земляк Игорь Хитишко

    В бою в Донецкой области, защищая украинскую землю от посягательств российских оккупантов, погиб солдат Хитушко Игорь Федорович.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    В Днепре на ж/м Парус мужчина выпал из окна 6-го этажа: комментарий полиции
    В Днепре на ж/м Парус мужчина выпал из окна 6-го этажа: комментарий полиции

    Трагический инцидент произошел в переулке Парусный.

    Сегодня 17:45
    0
    просмотров
    Обзор парков и скверов Индустриального района Днепра: место для велопрогулки, пляж и сквер для детей (ПЕРЕЧЕНЬ)
    Обзор парков и скверов Индустриального района Днепра: место для велопрогулки, пляж и сквер для детей (ПЕРЕЧЕНЬ)

    В каждом районе Днепра насчитывается несколько парков и скверов. Все они в разном состоянии, в них доступны разнообразные развлечения. В одни парки горожане идут за тишиной и пением птиц, в другие – для того, чтобы дети развлекались на спортивных и…

    Сегодня 17:41
    просмотров
    В каком состоянии пострадавшие после сегодняшнего удара по Днепропетровщине: рваные раны и черепно-мозговые травмы
    В каком состоянии пострадавшие после сегодняшнего удара по Днепропетровщине: рваные раны и черепно-мозговые травмы

    Сегодня днем ​​во время тревоги россияне ударили по Покровской громаде, что в Синельниковском районе.

    Сегодня 17:22
    1
    просмотров
    Жители Днепра приручили семью диких белочек, которые теперь каждый день обедают у них на балконе (ФОТО)
    Жители Днепра приручили семью диких белочек, которые теперь каждый день обедают у них на балконе (ФОТО)

    В Днепре дикие белочки поселились на балконе.

    Сегодня 17:20
    просмотров
    Отныне официальным выходным будет не 9, а 8 мая – День памяти и победы над нацизмом
    Отныне официальным выходным будет не 9, а 8 мая – День памяти и победы над нацизмом

    Правда, это будет после отмены военного положения

    Сегодня 16:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх