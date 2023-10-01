Помогите найти: в Каменском пропал 17-летний парень

У місті Кам'янське зник 17-річний хлопець.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Днепропетровской области.

Подросток ушел из общежития училища г. Каменское 29 сентября и до сих пор не вернулся.

Особые приметы: рост 170 см, среднего телосложения, светло-русые короткие волосы, глаза серые.

Был одет в черные спортивные штаны, белый свитшот и черные кроссовки.

Ко всем владеющим любой информацией по местонахождению парня просьба обратиться по телефонам 102 или (096) 873 98 04, (096) 586 94 41.

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