Помогите найти: в Каменском пропал 17-летний парень

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Днепропетровской области.
Подросток ушел из общежития училища г. Каменское 29 сентября и до сих пор не вернулся.
Особые приметы: рост 170 см, среднего телосложения, светло-русые короткие волосы, глаза серые.
Был одет в черные спортивные штаны, белый свитшот и черные кроссовки.
Ко всем владеющим любой информацией по местонахождению парня просьба обратиться по телефонам 102 или (096) 873 98 04, (096) 586 94 41.
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