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Помогите найти: полиция Днепра разыскивает 15-летнюю Маргариту Омелюсик

Сегодня 17:58
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В Днепре полиция разыскивает 15-летнюю Маргариту Омелюсик.

Новости Днепра про Помогите найти: полиция Днепра разыскивает 15-летнюю Маргариту Омелюсик

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Сообщение в полицию об исчезновении несовершеннолетней поступило сегодня, 17 февраля.

Девушка ушла с места жительства в поселке Святовасиловка Солонянского района и пока ее местонахождение неизвестно.

Личные приметы: рост 156 см, среднего телосложения, светлые глаза, светлые волосы ниже плеч.

Была одета в синие джинсы, черные ботинки, сиреневая куртка, при себе имела черный рюкзак.

Если вам что-то известно о местонахождении девушки, сообщить по телефону: 0 (96) 884 83 94 или 102.

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