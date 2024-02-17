Помогите найти: полиция Днепра разыскивает 15-летнюю Маргариту Омелюсик

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Сообщение в полицию об исчезновении несовершеннолетней поступило сегодня, 17 февраля.
Девушка ушла с места жительства в поселке Святовасиловка Солонянского района и пока ее местонахождение неизвестно.
Личные приметы: рост 156 см, среднего телосложения, светлые глаза, светлые волосы ниже плеч.
Была одета в синие джинсы, черные ботинки, сиреневая куртка, при себе имела черный рюкзак.
Если вам что-то известно о местонахождении девушки, сообщить по телефону: 0 (96) 884 83 94 или 102.
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