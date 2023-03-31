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Помогите найти: полиция Днепра разыскивает 12-летнего Артура Корнеева

Сегодня 22:00
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30 марта около 19.00 парень вышел с места жительства в Новокодацком районе города и до настоящего времени не вернулся.

Новости Днепра про Помогите найти: полиция Днепра разыскивает 12-летнего Артура Корнеева

Приметы: на вид 12-13 лет, рост около 135 см, худощавого телосложения, зеленые глаза, темные короткие волосы.
 
Был одет: черная куртка, черные спортивные штаны, голубые кроссовки, темно-серая шапка с помпоном.
 
Всем, кто владеет любой информацией о местонахождении Артура Корнеева, 2010 года рождения, просьба сообщить в полицию по телефонам: 102, (096) 884 83 94.

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