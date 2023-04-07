Помогите найти: 9-летнего Ивана Преображенского ищут всем Днепром

Всех, кто владеет любой информацией о местонахождении 9-летнего Ивана Преображенского, просят сообщить в полицию по телефонам: 102, (096) 884 83 94.

Был одет : зелено – желтая куртка, желтая худи с капюшоном, черные брюки, коричневые кроссовки.

Приметы : на вид 9-10 лет, рост около 140 см, среднего телосложения, темные глаза, темные короткие волосы.

Сегодня днем ​​около 14:30 парень вышел с места жительства в Амур-Нижнеднепровском районе города и до настоящего времени не вернулся. Ребенок не разговаривает.

В Днепре активно избавляются от всего, что касается рф и…

В Кривом Роге с января разыскивают 34-летнюю Наталью Дзюбу.

На вечер бригады КП «Днепропроводоканал» завершили аварийные работы по ул.…

Украинские военные отразили 40 вражеских атак на Востоке и уничтожили склад боеприпасов, — Генштаб Украинские защитники отразили 40 атак российских оккупантов на Востоке. К тому же бойцы уничтожили склад боеприпасов и вражеский штурмовик. просмотров

Стало известно, какое название получит ул. Маршала Малиновского в Днепре В Днепре активно избавляются от всего, что касается рф и советского союза: убирают памятники, переименовывают улицы. 2 просмотров

Омега 3 — как правильно принимать Полезная информация! 0 просмотров