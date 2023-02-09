Помогали уклоняющимся: полиция задержала жителя Днепра

Мужчинам, которые воспользовались его услугами, он говорил, что заниматься волонтерством не нужно, как и возвращаться в указанный законом срок.
Стоили поддельные документы волонтера 2 тысячи долларов. Во время обысков у «бизнесмена» изъяли деньги, которые он получил в качестве платы за подготовку документов.
Мужчину задержали и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 9 лет. Кроме того, в суд мужчины собираются содержать под стражей.
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