Помогали уклоняющимся: полиция задержала жителя Днепра

С помощью подельников 43-летний днепрянин оформлял военнообязанным мужчинам документы волонтера в государственной подсистеме «Шлях», чтобы те могли беспрепятственно уехать из Украины.

Мужчинам, которые воспользовались его услугами, он говорил, что заниматься волонтерством не нужно, как и возвращаться в указанный законом срок.

Стоили поддельные документы волонтера 2 тысячи долларов. Во время обысков у «бизнесмена» изъяли деньги, которые он получил в качестве платы за подготовку документов.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 9 лет. Кроме того, в суд мужчины собираются содержать под стражей.

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