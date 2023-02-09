Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Помогали уклоняющимся: полиция задержала жителя Днепра

Сегодня 19:45
просмотров

С помощью подельников 43-летний днепрянин оформлял военнообязанным мужчинам документы волонтера в государственной подсистеме «Шлях», чтобы те могли беспрепятственно уехать из Украины.

Новости Днепра про Помогали уклоняющимся: полиция задержала жителя Днепра

Мужчинам, которые воспользовались его услугами, он говорил, что заниматься волонтерством не нужно, как и возвращаться в указанный законом срок.

Стоили поддельные документы волонтера 2 тысячи долларов. Во время обысков у «бизнесмена» изъяли деньги, которые он получил в качестве платы за подготовку документов.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 9 лет. Кроме того, в суд мужчины собираются содержать под стражей.

Новости Днепра про Помогали уклоняющимся: полиция задержала жителя Днепра

Читайте также:

Новости Днепра про Помогали уклоняющимся: полиция задержала жителя ДнепраУкраїнська Новости Днепра про Помогали уклоняющимся: полиция задержала жителя ДнепраРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    ВСУ сбили три вражеских беспилотника, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    ВСУ сбили три вражеских беспилотника, — Генштаб

    Украинские военные сбили три вражеских беспилотника, а оккупанты не оставляют…

    Пенсионерка из Марганца агитировала за СССР в социальных сетях
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    Пенсионерка из Марганца агитировала за СССР в социальных сетях

    В Марганце 70-летняя пенсионерка в социальных сетях размещала запрещенную символику…

    В Днепре дети катаются на самокатах посреди реки: пытаются объезжать лунки (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:51
    В Днепре дети катаются на самокатах посреди реки: пытаются объезжать лунки (ФОТО)

    В Днепре царит зима.

    В Днепре появится новый почетный гражданин города: что о нем известно
    Новости Днепра
    Сегодня 17:44
    В Днепре появится новый почетный гражданин города: что о нем известно

    В Днепре звание Почетный гражданин города Днепр может получить еще…

    Последние новости

    ВСУ сбили три вражеских беспилотника, — Генштаб
    ВСУ сбили три вражеских беспилотника, — Генштаб

    Украинские военные сбили три вражеских беспилотника, а оккупанты не оставляют намерений уничтожить критическую инфраструктуру и обстреливают гражданские объекты мирного населения.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    Пенсионерка из Марганца агитировала за СССР в социальных сетях
    Пенсионерка из Марганца агитировала за СССР в социальных сетях

    В Марганце 70-летняя пенсионерка в социальных сетях размещала запрещенную символику и агитировала за СССР.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    Может быть в Киеве или Днепре: полиция разыскивает 16-летнего парня
    Может быть в Киеве или Днепре: полиция разыскивает 16-летнего парня

    Нужна ваша помощь!

    Сегодня 18:30
    0
    просмотров
    В Днепре дети катаются на самокатах посреди реки: пытаются объезжать лунки (ФОТО)
    В Днепре дети катаются на самокатах посреди реки: пытаются объезжать лунки (ФОТО)

    В Днепре царит зима.

    Сегодня 17:51
    0
    просмотров
    В Днепре появится новый почетный гражданин города: что о нем известно
    В Днепре появится новый почетный гражданин города: что о нем известно

    В Днепре звание Почетный гражданин города Днепр может получить еще один человек.

    Сегодня 17:44
    просмотров
    Когда «скорая» приедет на вызов, а когда придется идти к врачу самостоятельно: разъяснение от Минздрава
    Когда «скорая» приедет на вызов, а когда придется идти к врачу самостоятельно: разъяснение от Минздрава

    В разгар сезон простуд, а погода на улице «способствует» переломам, вывихам и ушибам. Недавно в Украине изменился перечень оснований, когда бригада медицинской помощи приедет на вызов. Так что журналисты dnepr.info решили напомнить читателям, когда следует ожидать приезда «скорой», а когда…

    Сегодня 17:22
    просмотров
    За антивоенную позицию: известную актрису из Днепра выгнали из театра в РФ, где она проработала 50 лет
    За антивоенную позицию: известную актрису из Днепра выгнали из театра в РФ, где она проработала 50 лет

    Известную российскую актрису, родившуюся в Днепре, уволили из театра в Москве за антивоенную позицию.

    Сегодня 17:03
    1
    просмотров
    В Днепре под мостом в руках мужчины взорвалась граната: комментарий полиции
    В Днепре под мостом в руках мужчины взорвалась граната: комментарий полиции

    Сегодня, 9 февраля, в Днепре под Амурским мостом раздался взрыв.

    Сегодня 16:45
    0
    просмотров
    Горькая потеря: в ДТП погиб полицейский с Днепропетровщины
    Горькая потеря: в ДТП погиб полицейский с Днепропетровщины

    Светлая память!

    Сегодня 16:21
    0
    просмотров
    В Днепре нетрезвый пенсионер спровоцировал ДТП
    В Днепре нетрезвый пенсионер спровоцировал ДТП

    В Днепре нетрезвый дедушка спровоцировал ДТП.

    Сегодня 16:15
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх