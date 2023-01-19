Помогала раненым и спасала детей: в Днепре врач пострадала во время ракетной атаки

В Днепре просят помочь врачу, пострадавшей во время ракетной атаки 14 января

В Днепре в результате российской атаки 14 января была разрушена квартира Светланы Шаховой – заведующей отделением в Региональном медицинском центре, спасшей многие детские жизни.

Об этом рассказал ее коллега, акушер-гинеколог Евгений Петренко. По его словам, Светлана Юрьевна работает врачом-неонатологом. Женщина занимается новорожденными и делает все, чтобы они были живы и здоровы. Врач выхаживала даже безнадежных маленьких пациентов.

Во время ракетного удара 14 января женщина была дома – на втором этаже, где она жила вместе с дочерью и внучкой. После взрыва их заблокировало в квартире, но семье удалось выбраться из дома. После этого Светлана Юрьевна начала оказывать неотложную помощь двум пострадавшим детям и сопровождала их в больницу.

Взрыв разрушил почти все. Коллеги отмечают, что у Светланы Юрьевны нет соцсетей, и она стесняется просить помощи. В квартире женщины не осталось ничего целого – ни вещей, ни одежды, ни крыши над головой. Теперь ее семье нужна поддержка.

Узнать, как помочь Светлане Шаховой, можно по ссылке.

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