Помогала раненым и спасала детей: в Днепре врач пострадала во время ракетной атаки

В Днепре в результате российской атаки 14 января была разрушена квартира Светланы Шаховой – заведующей отделением в Региональном медицинском центре, спасшей многие детские жизни.
Об этом рассказал ее коллега, акушер-гинеколог Евгений Петренко. По его словам, Светлана Юрьевна работает врачом-неонатологом. Женщина занимается новорожденными и делает все, чтобы они были живы и здоровы. Врач выхаживала даже безнадежных маленьких пациентов.
Во время ракетного удара 14 января женщина была дома – на втором этаже, где она жила вместе с дочерью и внучкой. После взрыва их заблокировало в квартире, но семье удалось выбраться из дома. После этого Светлана Юрьевна начала оказывать неотложную помощь двум пострадавшим детям и сопровождала их в больницу.
Взрыв разрушил почти все. Коллеги отмечают, что у Светланы Юрьевны нет соцсетей, и она стесняется просить помощи. В квартире женщины не осталось ничего целого – ни вещей, ни одежды, ни крыши над головой. Теперь ее семье нужна поддержка.
Узнать, как помочь Светлане Шаховой, можно по ссылке.
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