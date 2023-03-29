Помогала дочь-школьница: в Кривом Роге работал семейный наркобизнес

В Кривом Роге "накрыли" семейный наркобизнес.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

В Кривом Роге 40-летний мужчина начал наркобизнес и продавал метадон. Вместе со своей сожительницей и ее несовершеннолетней дочерью они изготовляли, фасовали и сбывали наркотические вещества. Отдавали товар покупателям с помощью «закладок».

Ежемесячно они сбывали около полукилограмма наркотиков на сумму в полмиллиона гривен.

28 марта полицейские провели 7 обысков в квартирах участников схемы и их автомобилях. Всего изъяли более 340 граммов метадона на сумму около 500 тысяч гривен, а также телефоны, банковские карты и другие вещдоки.

40-летний организатор схемы задержан и ему сообщили о подозрении за незаконное изготовление и сбыт наркотических веществ. На днях состоится суд, где представители правоохранительных органов изберут для мужчины меру пресечения.

Специалисты проводят экспертизы, по результатам которых участникам схемы объявят о подозрении. Процессуальное руководство досудебного расследования осуществляет Криворожская восточная окружная прокуратура.

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