Помогала дочь-школьница: в Кривом Роге работал семейный наркобизнес

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.
В Кривом Роге 40-летний мужчина начал наркобизнес и продавал метадон. Вместе со своей сожительницей и ее несовершеннолетней дочерью они изготовляли, фасовали и сбывали наркотические вещества. Отдавали товар покупателям с помощью «закладок».
Ежемесячно они сбывали около полукилограмма наркотиков на сумму в полмиллиона гривен.
28 марта полицейские провели 7 обысков в квартирах участников схемы и их автомобилях. Всего изъяли более 340 граммов метадона на сумму около 500 тысяч гривен, а также телефоны, банковские карты и другие вещдоки.
40-летний организатор схемы задержан и ему сообщили о подозрении за незаконное изготовление и сбыт наркотических веществ. На днях состоится суд, где представители правоохранительных органов изберут для мужчины меру пресечения.
Специалисты проводят экспертизы, по результатам которых участникам схемы объявят о подозрении. Процессуальное руководство досудебного расследования осуществляет Криворожская восточная окружная прокуратура.
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