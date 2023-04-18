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Помогал оккупантам: на Днепропетровщине будут судить корректировщика

Сегодня 19:15
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В Днепропетровской области будут судить мужчину, который помогал оккупантам и корректировал огонь по позициям ВСУ.

Новости Днепра про Помогал оккупантам: на Днепропетровщине будут судить корректировщика

Житель Никопольского района в октябре 2022 года присылал оккупантам координаты расположения ВСУ, фиксируя их места дислокации и перемещение техники.

Мужчину задержали при выполнении еще одного поручения от рф. Агента содержат под стражей, а также суд наложил арест на его имущество. Преступника будут судить по факту государственной смены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Новости Днепра про Помогал оккупантам: на Днепропетровщине будут судить корректировщика

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