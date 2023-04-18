Помогал оккупантам: на Днепропетровщине будут судить корректировщика

Житель Никопольского района в октябре 2022 года присылал оккупантам координаты расположения ВСУ, фиксируя их места дислокации и перемещение техники.
Мужчину задержали при выполнении еще одного поручения от рф. Агента содержат под стражей, а также суд наложил арест на его имущество. Преступника будут судить по факту государственной смены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
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