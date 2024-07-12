Пользовался документами умершего родственника: в Днепре остановили пьяного водителя

В пресс-службе Патрульной полиции Днепропетровской области сообщили о том, что в Днепре в Новокодакском районе остановили авто Chevrolet за нарушение правил дорожного движения.
Во время общения полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения.
Мужчина прошел обследование в установленном законом порядке с помощью Драгера. Результат был положительным — 2,41 промилле алкоголя в крови водителя, — написали в сообщении патрульной полиции.
Во время составления протокола мужчина предоставил патрульным водительское удостоверение, которое по данным МВД принадлежало не ему, а уже умершему лицу. Оказалось, что этот умерший человек — родственник водителя.
На горе-водителя был составлен протокол по части 1 статьи 130 (управление в состоянии опьянения) КУоАП, а также он был отстранен от управления транспортным средством.
Недействительный документ изъяла следственно-оперативная группа.
Примечание: согласно части 1 статьи 130, мужчине грозит штраф в размере 17 тысяч гривен с лишением права управления транспортными средствами на 1 год.
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