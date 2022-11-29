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Полиция показала первые кадры с места вчерашнего «прилета» по Днепру (ФОТО)

Сегодня 10:23
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Полицейские фиксируют последствия вчерашних обстрелов Днепра.

Новости Днепра про Полиция показала первые кадры с места вчерашнего

Как рассказали в пресс-службе полиции Днепропетровщины, в результате попадания российских ракет погибших или раненых нет. На месте прилета начался пожар – разрушенное частное предприятие, уничтожены производственные помещения.

Полицейские собирают доказательства вражеской атаки и фиксируют последствия.

Напомним, вчера Днепр пережил очередную ракетную атаку. Вечером жители города слышали взрывы. Как позже сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, по Днепру выпустили четыре ракеты.

Новости Днепра про Полиция показала первые кадры с места вчерашнего

Новости Днепра про Полиция показала первые кадры с места вчерашнего

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