Полиция показала первые кадры с места вчерашнего «прилета» по Днепру (ФОТО)

Полицейские фиксируют последствия вчерашних обстрелов Днепра.

Как рассказали в пресс-службе полиции Днепропетровщины, в результате попадания российских ракет погибших или раненых нет. На месте прилета начался пожар – разрушенное частное предприятие, уничтожены производственные помещения.

Полицейские собирают доказательства вражеской атаки и фиксируют последствия.

Напомним, вчера Днепр пережил очередную ракетную атаку. Вечером жители города слышали взрывы. Как позже сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, по Днепру выпустили четыре ракеты.

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