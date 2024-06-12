Полиция подтвердила смерть девочки из Днепропетровщины, пропавшей неделю назад в Германии

Мертвого ребенка обнаружили возле лесных дорожек, в подлеске непроходимой местности.

Это подтвердила германская полиция. Правоохранители отметили, что тело, найденное вчера, 8 июня, в лесу, принадлежит 9-летней Валерии Гудзенко из Днепропетровщины.

«Это печальная уверенность. Погибшая девочка — пропавшая без вести девятилетняя Валерия. Мы выражаем глубокое соболезнование ее семье. Валерия стала жертвой преступления. Мы проводим расследование в Украине, — заявил начальник полиции Карстен Кэмпф», — пишет немецкое издание Bild.

Полицейский также добавил, что «после расследования и вскрытия нет никаких признаков того, что девочка стала жертвой сексуального преступления».

Представитель прокуратуры Ингрид Бурггарт отметила, что в настоящее время расследование сосредоточено на кругу общения семьи. По ее словам, подозреваемых еще не нашли и никого не арестовали.

Напомним, об исчезновении 9-летней Валерии стало известно 3 июня. Утром она пошла в школу, но на занятиях так и не появилась. Впоследствии одноклассники сообщили, что видели школьницу недалеко от учебного заведения. Родители девочки считают, что ее похитили. Папа Валерии, который служит в ВСУ, собирался приехать в Германию, чтобы помочь в поисках.

Вчера, 11 июня, стало известно, что во время масштабных поисков девятилетней украинки Валерии, которая 3 июня пропала без вести по дороге в школу, нашли тело в лесу возле города Дебельн (Саксония). Об этом пишет Billd.

Тело нашли около 14:30 в лесу в 3 км от дома родителей Валерии. Отмечается, что это место еще не проверяли, но после появления новых свидетельских показаний, которые слышали крики о помощи в лесу, в этом районе провели масштабную поисковую операцию. Полиция тогда не смогла подтвердить, принадлежит ли найденное тело исчезнувшей украинской девочке.

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