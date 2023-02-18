Полиция обращается за помощью: в Днепре разыскивают 32-летнего мужчину за совершение тяжкого преступления

Правоохранители описали преступника как мужчину худощавого телосложения ростом 190 см с русыми короткими волосами и светлыми глазами.
Среди особых примет: татуировка группы крови на грудной клетке слева, а также тату на правом запястье в виде акулы.
Преступник был одет в куртку цвета хаки с капюшоном и темные брюки.
Любую информацию о месте пребывания разыскиваемого просят сообщить по номерам телефонов 0 (96) 884 83 94 или 102.
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