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  • Полиция обращается за помощью: в Днепре разыскивают 32-летнего мужчину за совершение тяжкого преступления

Полиция обращается за помощью: в Днепре разыскивают 32-летнего мужчину за совершение тяжкого преступления

Сегодня 15:02
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В Днепре разыскивают 32-летнего Романа Иванова за совершение тяжкого преступления. Полиция обращается к местным жителям с просьбой помочь в поиске.

Новости Днепра про Полиция обращается за помощью: в Днепре разыскивают 32-летнего мужчину за совершение тяжкого преступления

Правоохранители описали преступника как мужчину худощавого телосложения ростом 190 см с русыми короткими волосами и светлыми глазами.

Среди особых примет: татуировка группы крови на грудной клетке слева, а также тату на правом запястье в виде акулы.

Преступник был одет в куртку цвета хаки с капюшоном и темные брюки.

Любую информацию о месте пребывания разыскиваемого просят сообщить по номерам телефонов 0 (96) 884 83 94 или 102.

Новости Днепра про Полиция обращается за помощью: в Днепре разыскивают 32-летнего мужчину за совершение тяжкого преступления

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