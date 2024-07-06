Полиция Днепра разыскивает 17-летнюю Еву Сапаренко: девушка пропала после визита в большинцу

В Днепре полиция объявила в розыск 17-летнюю Еву Сапаренко.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Несовершеннолетняя ушла из больницы сегодня около 12 часов. До сих пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 164 см, худощавое телосложение, длинные волосы.

Была одета в черную футболку и джинсы.

Просьба к гражданам которым известна любая информация о местонахождении девушки позвонить по телефону (099) 050 14 19.

Сегодня мы писали о том, что в Днепропетровской области полиция разыскивала 15-летнюю Дарью Пискозубову. Сейчас Дарью уже обнаружили, жертвой преступления она не стала.

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