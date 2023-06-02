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Полиция Днепра разыскивает 14-летнего Владислава Панкова

Сегодня 18:45
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2 июня около 11.30 парень ушел с улицы Аэропортовской в ​​Шевченковском районе города и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Новости Днепра про Полиция Днепра разыскивает 14-летнего Владислава Панкова

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темные кудрявые, глаза карие.
 
Был одет: черная футболка, темно синие шорты, серые кроссовки.
 
Если вам известна любая информация о местонахождении несовершеннолетнего Панкова Владислава, 2009 года рождения, просим сообщить по телефонам (068)232-24-61 или 102.

Новости Днепра про Полиция Днепра разыскивает 14-летнего Владислава Панкова

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