Полиция Днепра разыскивает 14-летнего Владислава Панкова

В Днепре отдохнуть на турбазе на берегу реки можно не только в Новомосковске, но и в Каменском. В этом городе также функционирует несколько туристических баз и отелей, проживая в которых можно купаться в реке Днепр, гулять по сосновому лесу или…

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