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Полиция Днепра разыскивает 13-летнюю девочку: приметы

Сегодня 08:24
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Важна любая информация!

Новости Днепра про Полиция Днепра разыскивает 13-летнюю девочку: приметы

Полиция Днепра разыскивает 13-летнюю Марину Волошко.

11 апреля около 17:00 девочка вышла из спортивной секции в городе Подгородное, что в Днепровском районе, и сейчас ее местонахождение неизвестно.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, короткие русые волосы, серые глаза.

Была одета: черно-белый спортивный костюм, белые кроссовки. С собой имела черно-сиреневый рюкзак.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Марины, сообщите об этом по номерам: 096 884 83 94 или 102!

Обновлено: в полиции сообщили, что после тренировки девочка переоделась в черный топ, черные короткие шорты, длинные черные перчатки, обула белые кроссовки. Сейчас поисковая операция продолжается.

Новости Днепра про Полиция Днепра разыскивает 13-летнюю девочку: приметы

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