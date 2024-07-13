Полиция Днепра разыскивает 13-летнего Дмитрия Атаманова

В Днепре полиция разыскивает 13-летнего Дмитрия Атаманова.
Парень ушел из дома вчера, 12 июля, и сейчас его местонахождение неизвестно.
Несовершеннолетний вышел из дома около 19 часов вечера в Новокодакском районе города.
Приметы: вид 12-14 лет, рост около 155 см, среднего телосложения, карие глаза, короткие темные волосы.
Был одет: чёрная футболка, чёрные шорты, чёрные кеды со шнурками.
Особые приметы: имеет на локте шрам с левой стороны.
Если вам известна любая информация о местонахождении Дмитрия Атаманова 2012 года рождения, просьба сообщить по телефону: 0 (96) 884 83 94 или 102.
Читайте также:
Автор:
Войска рф вчера снова обстреливали Никопольщину.
Максим Третьяков та Едуард Сарапій,
В Днепре цветет озеро, которое до этого всегда было чистым.
В Днепре массово распространяют подозрительные агитки.
Войска рф вчера снова обстреливали Никопольщину.
Максим Третьяков та Едуард Сарапій,
Хорошего дня, друзья!
В Днепре цветет озеро, которое до этого всегда было чистым.
В Днепре массово распространяют подозрительные агитки.
В Днепре "отрежут" от водоснабжения десятки потребителей.
Кондуктор "охлаждал" пассажиров, страдающих от жары.
В Днепре для военного купили новую машину.
В Кривом Роге спасли ребенка.
На жаль, світло вимикатимуть навіть в суботу.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!