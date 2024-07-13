Полиция Днепра разыскивает 13-летнего Дмитрия Атаманова

Несовершеннолетний парень до сих пор не вернулся домой.

В Днепре полиция разыскивает 13-летнего Дмитрия Атаманова.

Парень ушел из дома вчера, 12 июля, и сейчас его местонахождение неизвестно.

Несовершеннолетний вышел из дома около 19 часов вечера в Новокодакском районе города.

Приметы: вид 12-14 лет, рост около 155 см, среднего телосложения, карие глаза, короткие темные волосы.

Был одет: чёрная футболка, чёрные шорты, чёрные кеды со шнурками.

Особые приметы: имеет на локте шрам с левой стороны.

Если вам известна любая информация о местонахождении Дмитрия Атаманова 2012 года рождения, просьба сообщить по телефону: 0 (96) 884 83 94 или 102.

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