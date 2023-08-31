«Полицейский в Днепре застрелил мужчину якобы во время вручения повестки»: в сети распространяется новый фейк

Российские пропагандисты распространяют очередной фейк.

Так, в сети распространяется новость, что полицейский в Днепре применил оружие якобы во время вручения повестки. Но это очередной фейк российской пропаганды.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Стоп фейк Днепр».

Как известно, в Днепре 29 августа действительно произошла смертельная стрельба. Но автомобиль, в котором был погибший, остановили из-за нарушения правил дорожного движения.

Женщина и мужчина, которые были в Jaguar, общались с правоохранителями пренебрежительно – это зафиксировали бодикамеры патрульных. Затем у них возник словесный конфликт, переросший в драку. Погибший стал избивать патрульных, после чего и раздались выстрелы. К сожалению, ранения, которые получил мужчина, оказались смертельными.

По данному факту открыто уголовное производство и проводятся следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства.

Следовательно, нет ни одного официального подтверждения, что причиной конфликта между правоохранителями и мужчиной стала именно повестка, — подытожили в Telegram-канале «Стоп фейк Днепр».

Пожалуйста, доверяйте только официальным источникам и не распространяйте российскую ложь!

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