«Полицейский в Днепре застрелил мужчину якобы во время вручения повестки»: в сети распространяется новый фейк

Так, в сети распространяется новость, что полицейский в Днепре применил оружие якобы во время вручения повестки. Но это очередной фейк российской пропаганды.
Об этом сообщили в Telegram-канале «Стоп фейк Днепр».
Как известно, в Днепре 29 августа действительно произошла смертельная стрельба. Но автомобиль, в котором был погибший, остановили из-за нарушения правил дорожного движения.
Женщина и мужчина, которые были в Jaguar, общались с правоохранителями пренебрежительно – это зафиксировали бодикамеры патрульных. Затем у них возник словесный конфликт, переросший в драку. Погибший стал избивать патрульных, после чего и раздались выстрелы. К сожалению, ранения, которые получил мужчина, оказались смертельными.
По данному факту открыто уголовное производство и проводятся следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства.
Следовательно, нет ни одного официального подтверждения, что причиной конфликта между правоохранителями и мужчиной стала именно повестка, — подытожили в Telegram-канале «Стоп фейк Днепр».
Пожалуйста, доверяйте только официальным источникам и не распространяйте российскую ложь!
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