Полицейские появятся в 140 школах Днепра и области до конца года

В школах Днепра и области появятся полицейские.

На Днепропетровщине формируют новое полицейское подразделение – Службу образовательной безопасности, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.

Правоохранители этого подразделения будут работать на постоянной основе.

А стать инспектором СОБ могут как гражданские, так и действующие правоохранители. Пилотный проект перерос в масштабную всеукраинскую инициативу, — говорится в сообщении.

В области уже более 60 специалистов прошли отбор и специальную подготовку, чтобы с сентября начать работу. Половина будет дежурить в учебных заведениях Каменского, Павлограда, Терновки и Синельниковского района. Остальные – в Днепре.

В общей сложности до конца года такие офицеры будут в 140 школах, лицеях и гимназиях региона.

Они будут охранять порядок. Будут реагировать на правонарушения. Проводят профилактические занятия и беседы с учениками. Будут сотрудничать с педагогами. Будут старшими наставниками для детей, – отметил Лысак.

Сообщается, что подобная концепция действует в США уже многие десятилетия, поэтому в Украине решили перенять опыт наших союзников.

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