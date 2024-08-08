Полицейские появятся в 140 школах Днепра и области до конца года

На Днепропетровщине формируют новое полицейское подразделение – Службу образовательной безопасности, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.
Правоохранители этого подразделения будут работать на постоянной основе.
А стать инспектором СОБ могут как гражданские, так и действующие правоохранители. Пилотный проект перерос в масштабную всеукраинскую инициативу, — говорится в сообщении.
В области уже более 60 специалистов прошли отбор и специальную подготовку, чтобы с сентября начать работу. Половина будет дежурить в учебных заведениях Каменского, Павлограда, Терновки и Синельниковского района. Остальные – в Днепре.
В общей сложности до конца года такие офицеры будут в 140 школах, лицеях и гимназиях региона.
Они будут охранять порядок. Будут реагировать на правонарушения. Проводят профилактические занятия и беседы с учениками. Будут сотрудничать с педагогами. Будут старшими наставниками для детей, – отметил Лысак.
Сообщается, что подобная концепция действует в США уже многие десятилетия, поэтому в Украине решили перенять опыт наших союзников.
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