Полицейские показали, как спасали мужчину, прыгнувшего с Амурского моста в Днепре (ВИДЕО)

Во вторник, 2 мая, в Днепре мужчина прыгнул с Амурского моста. Этот факт подтвердили в полиции.
О том, что кто-то прыгнул с моста, полицейским сообщили прохожие. К счастью, днепрянин выжил. На место отправились сотрудники водного патруля, которые затащили мужчину на лодку и доставили на берег.
Прибывшие на место происшествия врачи констатировали у 27-летнего гражданина переохлаждения. Мужчину госпитализировали.
Патрульные показали кадры спасения горожанина.
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