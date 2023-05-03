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  • Полицейские показали, как спасали мужчину, прыгнувшего с Амурского моста в Днепре (ВИДЕО)

Полицейские показали, как спасали мужчину, прыгнувшего с Амурского моста в Днепре (ВИДЕО)

Сегодня 13:57
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В Днепре спасли мужчину, прыгнувшего с Амурского моста.

Новости Днепра про Полицейские показали, как спасали мужчину, прыгнувшего с Амурского моста в Днепре (ВИДЕО)

Во вторник, 2 мая, в Днепре мужчина прыгнул с Амурского моста. Этот факт подтвердили в полиции.

О том, что кто-то прыгнул с моста, полицейским сообщили прохожие. К счастью, днепрянин выжил. На место отправились сотрудники водного патруля, которые затащили мужчину на лодку и доставили на берег.

Прибывшие на место происшествия врачи констатировали у 27-летнего гражданина переохлаждения. Мужчину госпитализировали.

Патрульные показали кадры спасения горожанина.

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