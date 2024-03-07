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  • Полицейские показали, что происходило в первые минуты после обстрела «Эпицентра» в Никополе (ВИДЕО)

Полицейские показали, что происходило в первые минуты после обстрела «Эпицентра» в Никополе (ВИДЕО)

Сегодня 14:52
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Бодикамеры полицейских зафиксировали первые минуты после российской атаки Никополя.

Новости Днепра про Полицейские показали, что происходило в первые минуты после обстрела

6 марта почти пол часа оккупанты били несколько раз из ствольной артиллерии по одному из крупнейших гипермаркетов города, сообщили в полиции.

От вражеского удара загорелось торговое помещение снаружи и внутри магазина площадью почти 4 тысячи квадратных метров. На место происшествия выехал экипаж правоохранителей. Полицейские вместе с чрезвычайниками проверили территории ТЦ, чтобы помочь пострадавшим в результате атаки и эвакуировали людей с территории. К счастью, обошлось без жертв. Продолжаются следственные действия.

Напомним, днем 6 марта россияне попали сразу тремя артснарядами в здание «Эпицентра». В результате обстрела одно из складских помещений загорелось, а затем огонь распространился на остальной ТЦ.

В момент удара в Никополе была воздушная тревога, поэтому персонал и редкие посетители находились в укрытии. Именно поэтому удалось избежать человеческих жертв. Здание гипермаркета тушили более 6 часов. Помещения «Эпицентра» разрушены до основания. От постройки остался только каркас.

Как уточнили в компании, ранее россияне уже пытались попасть в здание гипермаркета, а предыдущие попытки были неудачными.

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