Полицейские показали, что происходило в первые минуты после обстрела «Эпицентра» в Никополе (ВИДЕО)

6 марта почти пол часа оккупанты били несколько раз из ствольной артиллерии по одному из крупнейших гипермаркетов города, сообщили в полиции.
От вражеского удара загорелось торговое помещение снаружи и внутри магазина площадью почти 4 тысячи квадратных метров. На место происшествия выехал экипаж правоохранителей. Полицейские вместе с чрезвычайниками проверили территории ТЦ, чтобы помочь пострадавшим в результате атаки и эвакуировали людей с территории. К счастью, обошлось без жертв. Продолжаются следственные действия.
Напомним, днем 6 марта россияне попали сразу тремя артснарядами в здание «Эпицентра». В результате обстрела одно из складских помещений загорелось, а затем огонь распространился на остальной ТЦ.
В момент удара в Никополе была воздушная тревога, поэтому персонал и редкие посетители находились в укрытии. Именно поэтому удалось избежать человеческих жертв. Здание гипермаркета тушили более 6 часов. Помещения «Эпицентра» разрушены до основания. От постройки остался только каркас.
Как уточнили в компании, ранее россияне уже пытались попасть в здание гипермаркета, а предыдущие попытки были неудачными.
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