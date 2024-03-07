Полицейские показали, что происходило в первые минуты после обстрела «Эпицентра» в Никополе (ВИДЕО)

6 марта почти пол часа оккупанты били несколько раз из ствольной артиллерии по одному из крупнейших гипермаркетов города, сообщили в полиции.

От вражеского удара загорелось торговое помещение снаружи и внутри магазина площадью почти 4 тысячи квадратных метров. На место происшествия выехал экипаж правоохранителей. Полицейские вместе с чрезвычайниками проверили территории ТЦ, чтобы помочь пострадавшим в результате атаки и эвакуировали людей с территории. К счастью, обошлось без жертв. Продолжаются следственные действия.