Политех, школы, гимназии и лицеи: в Днепре сообщили о заминировании ряда учебных заведений

В пятницу, 24 марта, на электронные ящики 8 учебных заведений Днепра поступило сообщение о минировании. Работникам Нацполиции пришлось проверить каждое из них.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Днепра.

Взрывотехники обследовали следующие заведения:

школа №23;

гимназия №1;

школа №144;

лицей №100;

финансово-экономический лицей;

школа №22;

специализированная школа №16;

Днепровский политех.

На локациях не было обнаружено никаких взрывных устройств. Информация о заминировании оказалась ложной.

Напомним, статьей 259 Уголовного кодекса Украины определено, что заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями, — наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.

В случае, когда объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры, здания или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти, учреждения здравоохранения, учебные заведения, или если это сообщение повлекло тяжкие последствия или совершено повторно, — наказывается лишением свободы от 4 до 8 лет.

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