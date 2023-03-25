Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Политех, школы, гимназии и лицеи: в Днепре сообщили о заминировании ряда учебных заведений

Политех, школы, гимназии и лицеи: в Днепре сообщили о заминировании ряда учебных заведений

Сегодня 09:10
просмотров

В пятницу, 24 марта, на электронные ящики 8 учебных заведений Днепра поступило сообщение о минировании. Работникам Нацполиции пришлось проверить каждое из них.

Новости Днепра про Политех, школы, гимназии и лицеи: в Днепре сообщили о заминировании ряда учебных заведений

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Днепра.

Взрывотехники обследовали следующие заведения:

  • школа №23;
  • гимназия №1;
  • школа №144;
  • лицей №100;
  • финансово-экономический лицей;
  • школа №22;
  • специализированная школа №16;
  • Днепровский политех.

На локациях не было обнаружено никаких взрывных устройств. Информация о заминировании оказалась ложной.

Напомним, статьей 259 Уголовного кодекса Украины определено, что заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями, — наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.

В случае, когда объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры, здания или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти, учреждения здравоохранения, учебные заведения, или если это сообщение повлекло тяжкие последствия или совершено повторно, — наказывается лишением свободы от 4 до 8 лет.

Читайте также:

Новости Днепра про Политех, школы, гимназии и лицеи: в Днепре сообщили о заминировании ряда учебных заведенийУкраїнська Новости Днепра про Политех, школы, гимназии и лицеи: в Днепре сообщили о заминировании ряда учебных заведенийРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На Набережной Победы произошло ДТП: пострадала 21-летняя девушка (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 08:50
    На Набережной Победы произошло ДТП: пострадала 21-летняя девушка (ФОТО)

    В пятницу, 24 марта, в Днепре на улице Набережная Победы…

    В Днепре за сутки почти сотня людей заболели коронавирусом
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    В Днепре за сутки почти сотня людей заболели коронавирусом

    За сутки в Днепре лабораторным центром выявлено 98 случаев COVID-19.

    В Днепре четыре улицы остались без воды: коммунальщики устраняют аварии
    Новости Днепра
    Вчера 21:15
    В Днепре четыре улицы остались без воды: коммунальщики устраняют аварии

    В Днепре из-за аварий жители 4 улиц остались без воды.

    ВСУ уничтожили вражеское артиллерийское подразделение и отразили почти 40 атак РФ, — Генштаб
    Новости Днепра
    Вчера 21:15
    ВСУ уничтожили вражеское артиллерийское подразделение и отразили почти 40 атак РФ, — Генштаб

    Украинские военные отразили 38 вражеских атак и уничтожили артиллерийское подразделение…

    Последние новости

    На Набережной Победы произошло ДТП: пострадала 21-летняя девушка (ФОТО)
    На Набережной Победы произошло ДТП: пострадала 21-летняя девушка (ФОТО)

    В пятницу, 24 марта, в Днепре на улице Набережная Победы произошла авария с участием автомобилей Infiniti и BMW. Пассажирку первого пришлось деблокировать из поврежденного авто с помощью спасателей.

    Сегодня 08:50
    просмотров
    Погода на 25 марта: в Днепре облачно, но без осадков
    Погода на 25 марта: в Днепре облачно, но без осадков

    Сегодня днепрян ждет достаточно теплая погода.

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    В Днепре за сутки почти сотня людей заболели коронавирусом
    В Днепре за сутки почти сотня людей заболели коронавирусом

    За сутки в Днепре лабораторным центром выявлено 98 случаев COVID-19.

    Вчера 22:00
    просмотров
    В Днепре четыре улицы остались без воды: коммунальщики устраняют аварии
    В Днепре четыре улицы остались без воды: коммунальщики устраняют аварии

    В Днепре из-за аварий жители 4 улиц остались без воды.

    Вчера 21:15
    просмотров
    ВСУ уничтожили вражеское артиллерийское подразделение и отразили почти 40 атак РФ, — Генштаб
    ВСУ уничтожили вражеское артиллерийское подразделение и отразили почти 40 атак РФ, — Генштаб

    Украинские военные отразили 38 вражеских атак и уничтожили артиллерийское подразделение оккупантов на огневой позиции.

    Вчера 21:15
    просмотров
    На Днепропетровщине зафиксировали вспышку сальмонеллеза: заболели более десятка человек
    На Днепропетровщине зафиксировали вспышку сальмонеллеза: заболели более десятка человек

    В Днепропетровской области зафиксировали вспышку сальмонеллеза.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Заработали миллион гривен: в Каменском мошенники продавали несуществующие товары
    Заработали миллион гривен: в Каменском мошенники продавали несуществующие товары

    В Каменском трое местных жителей продавали несуществующие генераторы и компьютеры. Таким образом мошенники обокрали доверчивых украинцев на целый миллион гривен.

    Вчера 19:45
    просмотров
    «Слава Украине!»: в Ровно появился мурал с расстрелянным Героем Александром Мациевским
    «Слава Украине!»: в Ровно появился мурал с расстрелянным Героем Александром Мациевским

    Ровенские патрульные решили увековечить память расстрелянного россиянами после слов

    Вчера 19:15
    0
    просмотров
    В Днепре и по своей Украине штрафуют продавцов черемши: причины
    В Днепре и по своей Украине штрафуют продавцов черемши: причины

    Продавцам черемши грозит штраф от 1700 до 3650 грн независимо от того, продают ли они лесную зелень или выращенную на собственных грядках.

    Вчера 18:45
    просмотров
    Испуганный серый комочек: на Днепропетровщине пожарные спасли зайчонка
    Испуганный серый комочек: на Днепропетровщине пожарные спасли зайчонка

    К сожалению, пожары в экосистемах в последнее время случаются очень часто.

    Вчера 18:09
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх