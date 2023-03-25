Политех, школы, гимназии и лицеи: в Днепре сообщили о заминировании ряда учебных заведений

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Днепра.
Взрывотехники обследовали следующие заведения:
На локациях не было обнаружено никаких взрывных устройств. Информация о заминировании оказалась ложной.
Напомним, статьей 259 Уголовного кодекса Украины определено, что заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями, — наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.
В случае, когда объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры, здания или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти, учреждения здравоохранения, учебные заведения, или если это сообщение повлекло тяжкие последствия или совершено повторно, — наказывается лишением свободы от 4 до 8 лет.
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