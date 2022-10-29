Получил за погибшего на войне сына: на Днепропетровщине 16-летний парень украл у соседа 1,3 млн грн

К сожалению, даже в такое сложное для нашей страны время есть люди, которые наживаются на чужом горе.

Так, в Днепропетровской области 16-летний подросток украл у соседа более миллиона гривен, которые мужчина получил за гибель сына на фронте.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.

По данным правоохранителей, парень получил доступ к банковскому счету соседа через телефон. После чего с июня по июль переводил деньги на свой счет и счет брата. Украденная сумма составила почти 1,3 млн грн, которые мужчина получил от государства за гибель сына – военнослужащего.

Теперь подростку сообщили о подозрении в совершении преступления по факту мошенничества (ч. 3 ст. 190 УК Украины). Ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Подростку грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет.

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