Получил ранение на Донбассе: в больнице умер боец ​​из Днепропетровской области

31 января в больнице Запорожья от боевых травм умер боец из Днепропетровской области Павел Корж. Ему было 28 лет.
Об этом сообщает Першотравенский городской совет.
Павел защищал нашу Родину от российских захватчиков в Донецкой области, где и получил тяжелые ранения.
Герой вырос в Першотравенске, учился в средней школе №4, где его знали как открытого, доброжелательного человека, хорошего товарища и усердного ученика.
В рядах Вооруженных сил Украины наш защитник достойно защищал родную землю на переднем крае войны и отдал жизнь за независимость страны, мир и покой каждого из нас, — говорится в сообщении горсовета.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего воина! Вечная слава!
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 6 февраля, некоторые жители Днепра остались без воды.
На Днепропетровщине мужчина едва не погиб из-за окурка.
Известный астролог Влад Росс считает, что россия на годовщину полномасштабного…
Важно!
В Днепропетровской области задержали водителя, который перевозил наркотики.
Найти работу во время войны – задача не простая, но вполне решаемая, особенно, если соискатель готов сменить специальность, расширить сферу деятельности или у него есть опыт, необходимый для той или иной отрасли. На всеукраинском портале по поиску работы в Днепре…
Жителей Днепра умилила пожилая женщина, продававшая запасы из своего погреба, чтобы передать заработанные средства ВСУ.
Сегодня, 6 февраля, некоторые жители Днепра остались без воды.
В больнице Днепра помогли парню, выжившему во время ракетного удара по Краматорску 1 февраля.
Сегодня мир всколыхнула новость о землетрясении в Турции.
В Днепре на Слобожанском проспекте может появиться новый ЖК.
Сегодня Первая леди Украины Елена Зеленская отмечает юбилей. По такому случаю журналисты dnepr.info собрали ТОП -10 интересных фактов о жене Президента Украины.
На Днепропетровщине мужчина едва не погиб из-за окурка.
В Днепре продолжают действовать "минеры".
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!