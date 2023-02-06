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  • Получил ранение на Донбассе: в больнице умер боец ​​из Днепропетровской области

Получил ранение на Донбассе: в больнице умер боец ​​из Днепропетровской области

Сегодня 12:45
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Вечная память!

Новости Днепра про Получил ранение на Донбассе: в больнице умер боец ​​из Днепропетровской области

31 января в больнице Запорожья от боевых травм умер боец ​​из Днепропетровской области Павел Корж. Ему было 28 лет.

Об этом сообщает Першотравенский городской совет.

Павел защищал нашу Родину от российских захватчиков в Донецкой области, где и получил тяжелые ранения.

Герой вырос в Першотравенске, учился в средней школе №4, где его знали как открытого, доброжелательного человека, хорошего товарища и усердного ученика.

В рядах Вооруженных сил Украины наш защитник достойно защищал родную землю на переднем крае войны и отдал жизнь за независимость страны, мир и покой каждого из нас, — говорится в сообщении горсовета.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего воина! Вечная слава!

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