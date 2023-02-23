Польские танки Leopard 2 готовы к отправке в Украину, — официально

Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN.
«Сегодня наши танки Leopard готовы для Украины. В нашем учебном центре на танках Leopard тренируются украинские танкисты, мы готовим их прямо сейчас, идет цикл обучения», — отметил глава государства.
По его словам, украинские военные, которых сейчас обучают в Польше, «в течение одного месяца будут готовы вернуться в Украину вместе с танками».
Также Дуда добавил, что у Польши есть серьезные проблемы с получением запасных частей для немецкий танков.
«Это не только у нас — эти проблемы довольно распространены. У других стран тоже есть проблемы с Leopard, потому что у немцев серьезные проблемы с поставками запчастей. Мы не понимаем этой ситуации, но так оно и есть», — уточнил он.
Читайте также:
Автор:
В Никополе 27-летний мужчина похищал имущество из помещений, подвергшихся разрушениям…
В течение дня российские войска трижды обстреляли две общины Никопольского…
Пятеро погибших защитников из Каменского посмертно награждены орденами "За мужество"…
В Днепре пьяный водитель Chevrolet Camaro влетел в столб и…
В Никополе 27-летний мужчина похищал имущество из помещений, подвергшихся разрушениям во время обстрелов. Его задержали после кражи двух стиральных машин из частного дома.
Зонт сегодня не понадобится!
В течение дня российские войска трижды обстреляли две общины Никопольского района – Мировскую и Марганецкую.
Пятеро погибших защитников из Каменского посмертно награждены орденами "За мужество" ІІІ степени.
В Днепре пьяный водитель Chevrolet Camaro влетел в столб и пытался убежать от патрульных.
Украинские пограничники отбили два вражеских штурма на Бахмутском направлении. В результате боевой работы ликвидированы по меньшей мере 25 российских захватчиков.
Женская и мужская боксерские национальные команды не поедут на чемпионат мира-2023 из-за допуска к соревнованиям белорусских и российских спортсменов.
В Украине более 5 миллионов внутренних переселенцев – люди, покинувшие дом, часто не имеют ни работы, ни достаточно средств к существованию. В таких случаях поддержку оказывают благотворительные фонды.
Вечная слава!
Меньше чем через неделю наступит весна.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!