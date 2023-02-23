Польские танки Leopard 2 готовы к отправке в Украину, — официально

Польша подготовила к отправке в Украину танки Leopard 2. Их планируют доставить в течение месяца.

«Сегодня наши танки Leopard готовы для Украины. В нашем учебном центре на танках Leopard тренируются украинские танкисты, мы готовим их прямо сейчас, идет цикл обучения», — отметил глава государства.

По его словам, украинские военные, которых сейчас обучают в Польше, «в течение одного месяца будут готовы вернуться в Украину вместе с танками».

Также Дуда добавил, что у Польши есть серьезные проблемы с получением запасных частей для немецкий танков.