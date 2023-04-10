Польша отменила упрощенный ввоз животных из Украины: что изменилось

Теперь для наших граждан будут действовать общие условия пересечения границы с животными, которые действуют на территории Европейского Союза.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Ранее украинцы, путешествовавшие в Польшу, могли пересечь границу со своими любимцами по упрощенным условиям. Разрешалось перевозить собак, кошек и хорьков с минимальным пакетом документов. Требовалось лишь наличие чипа, прививки против бешенства, а также ветеринарного паспорта европейского образца. Однако недавно страна отменила это правило, — говорится в сообщении.
К вышеперечисленному списку документов на животное добавились сертификат здоровья и письменная декларация, которая подтвердит, что ввоз четырехлапого не является коммерческим. А также результаты тестирования уровня антител против бешенства.
Поэтому, если планируете ехать в Польшу с домашними питомцами, позаботьтесь об их документах заранее!
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