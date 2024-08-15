Полная отмена графиков отключений для громад Днепропетровщины: как будут определять у кого свет будет всегда

Этим летом Кабмин принял постановление, согласно которому общины, близкие к линии фронта или находящиеся в 20 км приграничной зоне, будут со светом всегда — графики в таких населенных пунктах действовать не будут.
В областном совете Днепропетровщины объяснили, как будут определять перечень общин, в которых не будут действовать стабилизационные графики отключений света.
По словам председателя облсовета Днепропетровщины Николая Лукашука, власти получают немало вопросов относительно того, внесен ли Покров на Никопольщине в перечень тех общин, в которых согласно постановлению Кабмина не будут выключать электроэнергию И попали ли в этот список некоторые общины Никопольского и Криворожского районов.
Ожидается, что обесточений не будет в общинах указанных районов, которые находятся в 20 километрах от линии столкновения.
Перечень этих общин утверждает областная военная администрация, но для составления списка необходимо выяснить – от какого берега бывшего водохранилища считать расстояние 20 километров.
Важный вопрос, который отразится на окончательном решении, — комментирует Лукашук.
В облсовете ждут разъяснений Министерства энергетики Украины и тогда уже решат, каким населенным пунктам не выключат свет вовсе.
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