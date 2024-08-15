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  • Полная отмена графиков отключений для громад Днепропетровщины: как будут определять у кого свет будет всегда

Полная отмена графиков отключений для громад Днепропетровщины: как будут определять у кого свет будет всегда

Сегодня 21:32
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В облсовете разъяснили, кому в Днепропетровской области во время последующих отключений не будут выключать свет.

Новости Днепра про Полная отмена графиков отключений для громад Днепропетровщины: как будут определять у кого свет будет всегда

Этим летом Кабмин принял постановление, согласно которому общины, близкие к линии фронта или находящиеся в 20 км приграничной зоне, будут со светом всегда — графики в таких населенных пунктах действовать не будут.

В областном совете Днепропетровщины объяснили, как будут определять перечень общин, в которых не будут действовать стабилизационные графики отключений света.

По словам председателя облсовета Днепропетровщины Николая Лукашука, власти получают немало вопросов относительно того, внесен ли Покров на Никопольщине в перечень тех общин, в которых согласно постановлению Кабмина не будут выключать электроэнергию И попали ли в этот список некоторые общины Никопольского и Криворожского районов.

Ожидается, что обесточений не будет в общинах указанных районов, которые находятся в 20 километрах от линии столкновения.

Перечень этих общин утверждает областная военная администрация, но для составления списка необходимо выяснить – от какого берега бывшего водохранилища считать расстояние 20 километров.

Важный вопрос, который отразится на окончательном решении, — комментирует Лукашук.

Новости Днепра про Полная отмена графиков отключений для громад Днепропетровщины: как будут определять у кого свет будет всегда

В облсовете ждут разъяснений Министерства энергетики Украины и тогда уже решат, каким населенным пунктам не выключат свет вовсе.

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Новости Днепра про Полная отмена графиков отключений для громад Днепропетровщины: как будут определять у кого свет будет всегдаУкраїнська Новости Днепра про Полная отмена графиков отключений для громад Днепропетровщины: как будут определять у кого свет будет всегдаРусский

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