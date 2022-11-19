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  • Полная демократия: в Кривом Роге не будет главных елок, но люди могут устанавливать их сами

Полная демократия: в Кривом Роге не будет главных елок, но люди могут устанавливать их сами

Сегодня 10:09
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В Кривом Роге не планируют устанавливать елку на центральные площади.

Новости Днепра про Полная демократия: в Кривом Роге не будет главных елок, но люди могут устанавливать их сами

Об этом во время вечернего брифинга сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, в этом году на новогодние праздники не будет центральной елки в парке Героев или на почтовом проспекте в Кривом Роге. Однако если люди хотят установить маленькие новогодние деревца в своих районах – это можно сделать.

Но я не возражаю, если районы, микрорайоны, предприятия захотят поставить свои небольшие елки. Наши дети заслуживают праздника. Так что полная демократия, установление — по усмотрению жителей, — отметил он.

Кроме этого, на новогодние праздники хотят снова разрешить продавать алкоголь. Планируется также сократить комендантский час. Он будет начинаться в 23:00, а не в 22. Продлится до 5 утра.

Напомним, в Днепре праздничной елки не будет. А вот в Павлограде маленькое деревце поставят в одном из центральных парков.

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Новости Днепра про Полная демократия: в Кривом Роге не будет главных елок, но люди могут устанавливать их самиУкраїнська Новости Днепра про Полная демократия: в Кривом Роге не будет главных елок, но люди могут устанавливать их самиРусский

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