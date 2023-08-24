Полная антисанитария и голод: в Кривом Роге из неблагополучной семьи изъяли 5 детей

Семья живет в квартире в Саксаганском районе города.

Работники Службы по делам детей посетили неблагополучную семью для проверки. Соцработники обнаружили, что 5 детей находились в полной антисанитарии, голодные и еще без присмотра взрослых.

Поэтому было решено изъять малышей из семьи.

Об этом сообщили в Исполнительном комитете Саксаганского районного в городе совета.

Служба по делам детей района изъяла 5 малышей из неблагополучной семьи из-за ненадлежащего выполнения родителями своих обязанностей, – говорится в сообщении.

Дальнейшей судьбой детей займется орган опеки и попечительства исполкома. В настоящее время они находятся в полной безопасности.

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