Поле засыпано хламом: в Днепре вблизи оптовой базы образовалась стихийная свалка (ФОТО)

Вблизи оптовой базы на улице Байкальская, 10 все засыпано хламом. Фото-доказательства опубликовали в телеграмм-канале «Днепр Оперативный». Отмечается, что мусор здесь выбрасывают сотрудники базы.
Днепряне отмечают, что куча разного мусора, который никто не вывозит, валяется вокруг базы, а затем разлетается по городу.
Напомним, ранее неизвестные вандалы разгромили новый сквер на левом берегу. Они разбили фонари, повредили резиновое покрытие на площадке для занятий спортом, срезали два металлических тренажера, разорвали трубы для полива газона, сломали деревья и украли ценную светодиодную подсветку скамеек. По предварительным подсчетам, ущерб может составлять сотни тысяч гривен.
Читайте также:
Автор:
В Днепре 25 марта произошло смертельное ДТП.
В Днепре с утра горела квартира на Донецком шоссе.
В Днепре 65-летний мужчина прострелил свой палец, когда ехал в…
В Днепре вандалы в очередной раз атаковали новый сквер на…
В сети обсуждают сериал от СТБ, где лицо российского актера заменили дипфейком его украинского коллеги.
На Днепропетровщине активизировались змеи.
В Японии студент закосплеел Зеленского.
В Днепре сохранят фрагмент мозаики, украшавшей здание АТП, которое уничтожили летом прошлого года.
В Днепре 25 марта произошло смертельное ДТП.
В Днепре с утра горела квартира на Донецком шоссе.
В Днепре 65-летний мужчина прострелил свой палец, когда ехал в такси.
В Днепре вандалы в очередной раз атаковали новый сквер на левом берегу.
Захватите с собой зонт!
Таким образом, ядерный шантаж продолжается.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!