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  • Поле засыпано хламом: в Днепре вблизи оптовой базы образовалась стихийная свалка (ФОТО)

Поле засыпано хламом: в Днепре вблизи оптовой базы образовалась стихийная свалка (ФОТО)

Сегодня 13:05
просмотров

На территории вокруг базы образовалась стихийная свалка.

Новости Днепра про Поле засыпано хламом: в Днепре вблизи оптовой базы образовалась стихийная свалка (ФОТО)

Вблизи оптовой базы на улице Байкальская, 10 все засыпано хламом. Фото-доказательства опубликовали в телеграмм-канале «Днепр Оперативный». Отмечается, что мусор здесь выбрасывают сотрудники базы.

Днепряне отмечают, что куча разного мусора, который никто не вывозит, валяется вокруг базы, а затем разлетается по городу.

Новости Днепра про Поле засыпано хламом: в Днепре вблизи оптовой базы образовалась стихийная свалка (ФОТО)

Новости Днепра про Поле засыпано хламом: в Днепре вблизи оптовой базы образовалась стихийная свалка (ФОТО)

Напомним, ранее неизвестные вандалы разгромили новый сквер на левом берегу. Они разбили фонари, повредили резиновое покрытие на площадке для занятий спортом, срезали два металлических тренажера, разорвали трубы для полива газона, сломали деревья и украли ценную светодиодную подсветку скамеек. По предварительным подсчетам, ущерб может составлять сотни тысяч гривен.

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Новости Днепра про Поле засыпано хламом: в Днепре вблизи оптовой базы образовалась стихийная свалка (ФОТО)Українська Новости Днепра про Поле засыпано хламом: в Днепре вблизи оптовой базы образовалась стихийная свалка (ФОТО)Русский

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