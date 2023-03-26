Поле засыпано хламом: в Днепре вблизи оптовой базы образовалась стихийная свалка (ФОТО)

На территории вокруг базы образовалась стихийная свалка.

Вблизи оптовой базы на улице Байкальская, 10 все засыпано хламом. Фото-доказательства опубликовали в телеграмм-канале «Днепр Оперативный». Отмечается, что мусор здесь выбрасывают сотрудники базы.

Днепряне отмечают, что куча разного мусора, который никто не вывозит, валяется вокруг базы, а затем разлетается по городу.

Напомним, ранее неизвестные вандалы разгромили новый сквер на левом берегу. Они разбили фонари, повредили резиновое покрытие на площадке для занятий спортом, срезали два металлических тренажера, разорвали трубы для полива газона, сломали деревья и украли ценную светодиодную подсветку скамеек. По предварительным подсчетам, ущерб может составлять сотни тысяч гривен.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: