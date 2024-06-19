Покушение на убийство финансового директора строительной фирмы: в Кривом Роге разоблачили вооруженную преступную группу

В Кривом Роге задержали вооруженную преступную группу, которые по приказу криминального авторитета покушались на убийство финансового директора строительной компании.

По данным следствия, преступление произошло 4 апреля около 17:00. Его организовал представитель преступного мира. По его приказу двое подчиненных выследили автомобиль финансового директора одной из строительных компаний и расстреляли его на дороге во время движения. Правоохранители провели расследование: опросили свидетелей, проанализировали видео с камер наблюдения, отработали место происшествия и установили преступников.

Об этом сообщили в ГУНП Днепропетровской области.

Организатором покушения оказался 41-летний мужчина, контролировавший незаконное обращение наркотиков на территории Криворожья. Он также причастен к организации деятельности колл-центров, действовавших в четырех областях страны. Совершили преступление двое его подчиненных в возрасте 27 и 28 лет.

15 июня спецназовцы КОРД провели 34 санкционированных обыска на территории Днепропетровской области, города Киева, Одессы и Ужгорода. Они изъяли огнестрельное оружие с патронами, автомобиль Toyota Camry и другие вещественные доказательства.

В настоящее время 28-летний мужчина был задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 15, ч. 1. ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Также заочно доложено о подозрении организатору и еще одному участнику преступной группы. Они могут прятаться за границей, поэтому их объявят в международный розыск. За совершенное фигурантам может грозить до 15 лет лишения свободы.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: