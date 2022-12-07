Покурили та обагатились: в Днепре из магазина похитили всю выручку и товар

В Днепре на жилмассиве Парус из магазина похитили выручку и товар.

Неизвестные проникли в закрытый магазин в переулке Парусном.

Они взломали сейф, из которого украли около 10 тысяч гривен, а также прихватили с собой табачные изделия с прилавка.

На месте работала полиция. Злоумышленников ищут

Источник: Дніпро Оперативний

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