Покурили та обагатились: в Днепре из магазина похитили всю выручку и товар

Неизвестные проникли в закрытый магазин в переулке Парусном.
Они взломали сейф, из которого украли около 10 тысяч гривен, а также прихватили с собой табачные изделия с прилавка.
На месте работала полиция. Злоумышленников ищут
Источник: Дніпро Оперативний
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