Показали первые кадры с места атаки на частный сектор в Каменском: раненые (ФОТО)

Бомбить Днепропетровщину россияне начали с вечера 28 марта. Началось все с «шахедов» и продолжилось ракетами. Под удар попали Каменское и район.
В ГСЧС и прокуратуре показали разрушение в Каменском после массированной атаки. Помимо объекта критической инфраструктуры поразили также частный сектор.
В результате удара возникло возгорание дачного дома и двух автомобилей. Разрушены 3 дачных дома и еще 4 повреждены.
По данным прокуратуры, в ночь на 29 марта враг атаковал Днепропетровщину ракетами и БпЛА. Повреждены энергетические объекты в Днепровском, Криворожском и Каменском районах. На одном из них пострадал мужчина.
Больше всего пострадавших именно в Каменском — ранены пять местных жителей, среди них — 5-летняя девочка. Повреждены дачные дома и машины горожан.
В ГСЧС и прокуратуре показали кадры с места атаки на частный сектор в Каменском.
Отметим, что над областью силам ПВО удалось уничтожить 24 воздушных целей — 12 ракет и 12 беспилотников.
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