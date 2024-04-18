Показали фото с места «прилетов» вблизи Днепра, где произошли пожары в результате ракетного удара

В Днепровском районе обуздали оба пожара, возникших из-за ракетной атаки, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
А работы у спасателей было немало. Только на предприятии огонь охватил 950 кв м. Ребята, спасибо за службу, – написал Лысак.
Пожары на местах ракетных ударов тушили более 7 часов. Известно, что атаковали инфраструктурный объект и промышленное предприятие. В результате попадания вражеских ракет пострадали двое мужчин – 30 и 35 лет. Оба в больнице в тяжелом состоянии.
Напомним, в Днепре после взрывов начали распространять фейки о химической угрозе.
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